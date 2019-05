Las noticias de Canarias, 17:02 (13/05/2019)

el presidente del Gobierno de Canarias achaca a un cambio estatal en la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF la eliminación de ayudas a entidades sociales de apoyo a la mujer siguen los colectivos tienen hasta este miércoles para presentar alegaciones Fernando Clavijo indica que los criterios los marca el Estado que es quién ha sacado las bases y debe determinar si se ha producido un error omisión o discrepancia en esa valoración no obstante ha anunciado que la consejera Cristina Valido ya se ha reunido con los colectivos afectados para trabajar en un plan B

por cierto que la defensa de Fernando Clavijo ha solicitado hoy el archivo del caso grúas un proceso en el que se investiga la gestión del actual presidente del Gobierno regional durante su etapa como alcalde de La Laguna su defensa ha presentado por tanto un informa esta mañana en los juzgados y agresiva plaga en el sector del tomate es la llamada Tuta absoluta o el gusano del tomate que ha puesto en jaque a los agricultores de Gran canaria de Fuerteventura y también de Tenerife está polilla que llevan Canarias desde dos mil ocho ha intensificado su afección en los últimos tres años y según los agricultores va cada vez a peor además con el calor está plaga se intensifica aún más con diez hectáreas de cultivo uno de los afectados es Tony Guedes que no ve una salida a corto plazo y que pida la implicación de la Administración

el tema de la clave se está haciendo más complicado y la verdad es que ya no sabemos ni qué hacer hemos tomado todas las medidas de cierres de cultivo de tratamientos de de bichos que se come este tipo de planos pero la verdad es que en los últimos tres años cada vez estamos imposible de controlar y al final lo que está pasando es que tenemos una merma de producción muy grande que está haciendo que la rentabilidad cultivo y que al final tengamos que abandonar este tipo de cultivo

