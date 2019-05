Escucha las noticias de las 22:00 (13/05/2019)

puede que no pero hoy parece que los decibelios de la campaña electoral han disminuido un poco en esta primera semana completa de campaña parece que la asunción de errores está llevando algunos candidatos y jefes de filas por una senda muy diferente a la de las elecciones generales a lo mejor sólo una percepción eh y puede que sólo dure unos días pero parece que hoy se ha gritado un poco menos esta mañana ya advertía Iñaki Gabilondo que la capacidad integradora de la política que se había percibido tras la muerte de Rubalcaba se iba auto destruir en cinco segundos porque estamos en campaña bueno parece que la autodestrucción sea aplazado unas cuantas horas aunque sólo sea porque tras lo vivido la semana pasada hoy les daba vergüenza volver al insulto o al griterío o quizá no quizá los políticos que participan en esta campaña les dio por pensar pensar que muchos de los ciudadanos están en las antípodas de su crispación y antagonismo de hecho el resultado de las generales ya deslizó este mensaje la última encuesta del CIS los ratifica veremos que nos queda todavía mucha campaña por delante Ángels Barceló

Voz 0194

01:26

sus mensajes y de cualquier novedad que se produzca desde ahora y hasta las once y media de la noche llevamos ya varios días metidos en una campaña que vamos a decir que es extraña porque los partidos piensan más en los efectos de las últimas elecciones que en lo que pueda pasar en estas y a la vez no se atreven a tocar muchas cosas hasta que los ciudadanos no vuelvan a votar