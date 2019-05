Escucha las noticias de las 13:00 (14/05/2019)

la ministra de Defensa en funciones justifica la retirada de una fragata española de una misión conjunta con Estados Unidos en el Golfo Pérsico porque el Gobierno de Donald Trump ha decidido que esos barcos se dediquen una misión diferente en esa zona a la que estaba acordada con España Margarita Robles ha explicado en Bruselas que esta separación en todo caso espera que sea temporal corresponsal comunitaria Griselda Pastor ex

también te la fragata española podría incorporarse a la Operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Mediterráneo si Estados Unidos no regresa a la admisión firmada una operación conmemorativa del quinto centenario

Voz 1426

00:40

de la vuelta al mundo así lo explica la ministra Robles que bueno vamos a ver esto no es un problema de gobierno agobiar no es un problema de puramente técnico militar era una zaga española que como digo estaba en el ámbito de la celebración del quinto centenario que hacía un despliegue de carácter técnico que no estamos hablando de una decisión de política sino que estamos hablando de una decisión de carácter para dedica técnica en el ámbito de un acuerdo el Gobierno español tiene que cumplir un acuerdo un acuerdo que precisamente preveía la posibilidad de que el Gobierno americano su caso tomar una decisión