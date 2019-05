Escucha las noticias de las 14:00 (14/05/2019)

no el Supremo rechaza que puedan quedar en libertad rechaza que el juicio de la suspenderse pero recuerda que este proceso no criminaliza ninguna ideología y que sí pueden tomar posesión de sus nuevos cargos esto afecta a cinco presos en diputado de Esquerra otros tres de Cat un senador más de Esquerra Republicana podrán ir a la sesión de constitución de ambas Cámaras el martes de la semana que viene a las diez de la mañana debidamente custodiados hace unos meses fueron suspendidos como diputados del Parlament la duda es si ahora les pasaba lo mismo en el Congreso y el Senado el Supremo recuerda que el reglamento de la Cámara Baja contempla que puedan ser suspendidos y no pueden ejercer modifica

Voz 6

02:30

así que nosotros no vamos a bloquear porque no lo hemos hecho nunca nunca lo hemos hecho pero desde luego no queremos apoyar esa designación porque creo que el Partido Socialista en definitiva lo que está haciendo es ceder ante el PSC sea ya no es un problema de Z es que el PSC porque tiene que presidir el Senado el PSC