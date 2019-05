Juego de Tronos a La Riojana: Dos casas se acercan al 'Trono de los 7 valles'

Voz 1 00:00 punto net

Voz 2 00:05 quién conquistará el trono de los siete valles las seis familias riojanas se disputan el poder

Voz 1402 00:14 bueno pues ya saben que dentro de muy poquito la Cadena SER acogerá el debate entre los siete candidatos al Ayuntamiento de Logroño las próximas elecciones municipales esa es nuestra parte seria de seguir la campaña pero también tenemos una parte gamberra que propone un juego de Tronos a la riojana Diego Sacristán qué tal

Voz 4 00:29 pues así es Jorge Gómez que te voy a decir que cuando juegas al trono al Juego de tronos o ganas rumores no hay término medio no lo decía así ayer ya poníamos las primeras pruebas a nuestras casas a nuestros candidatos a sentarse en ese trono de los siete valles ya hay algunos que han puntuado así que va hoy ya han dicho su frase en un mitin hoy lo vamos a escuchar pero antes como estamos en campaña también queremos dejarles algún mensaje y juego de tirones una serie de la que hay mucho que aprender les hemos vamos a ofrecer a nuestros Se candidatos a nuestros personajes un consejo que viene de la mano de Tiriac que nadie se preocupe no es spoiler del último capítulo ni nada ese un consejo quedaba en la primera temporada para que se apunten en su agenda de campaña para que bueno les vayan poquito mejor en la vida

Voz 5 01:14 déjame darte un consejo nunca olvides lo que eres el resto del mundo llevarlo como una armadura nunca lo usarán paredes

Voz 6 01:29 el consejo no es mal consejo bueno te lo contaba dos candidatos ya han dicho su frase la recordamos a cada uno le pusimos un refrán una frase

Voz 4 01:38 echa que tenía que decir en un mitin la de la casa popular era Dios aprieta pero no ahoga la de la casa socialista cuando el río suena agua lleva la casa morada a rey muerto rey puesto la casa ciudadana cada persona es dueña de su silenció y esclava de sus palabras la casa diestra no es tan fiero león como lo pintan la regionalista de fuera vendrán de tu casa te echaran bien pues ya tenemos dos casas que han puntuado vamos a escuchar esa frase de la boca de el candidato o candidata fíjate no te digo ni quiénes eh que tensión

Voz 7 02:11 de Alá hija niño en silencio nosotros nos queremos comprometer con los riojanos y por eso vamos a decirle a los riojanos lo que queremos hacer con la con la Rioja porque queremos ser esclavos de nuestra palabra

Voz 6 02:28 bueno la casa ciudadana se pone en cabeza Pablo Baena nuestro Príncipe del Cidacos ya ha dicho esa frase hecho una reinterpretación de la frase también hay que decirlo era cada personas dueño de su silencio y esclava de sus palabras ha cambiado el orden

Voz 4 02:41 no se lo damos por bueno es el que más se ha acercado al trono de los siete valles pero que se deprisa porque porque hay otro candidato que también lo ha dicho y lo escuchamos

Voz 6 03:17 bueno la candidata de Unidas Podemos de la casa morada la pacificadora también consigue punto así que empate entre la casa ciudadana la casa morada en acercarse

Voz 4 03:25 pese a ese trono de los siete valles así que el juego continuó al resto de partidos al resto de casas les animamos a a que sigan participando en que con quién consigan puntuar y a los que lo han hecho pues enhorabuena porque le han puesto un poquito de humor a la campaña y eso siempre es de agradecer han cogido ventaja importante

Voz 6 03:45 han cogido ventaja no sé si lo está leyendo nuestro nuestros oyentes pero en este momento estamos siendo invadido buenas tardes son los candidatos al Ayuntamiento de Logroño pero también forman parte de las casas de las familias

Voz 4 04:00 lo que van a competir en este juego de Tronos en este

Voz 6 04:04 en esta pelea por el trono de los siete valles y con ellos vamos vamos a hablar Ana Castellanos por favor

Voz 8 04:11 eso por mucho que te ha leído hoy Juego de Tronos Yago bueno Juego de Tronos para tratando y acabamos jugando tenemos empate a uno por la casa ciudadana y la casa morada y me voy a levantar de la mesa para dejar sitio a todo el mundo voy contigo ayer en Viena no te puedes crear es que Julián San Martín de momento no

Voz 9 04:32 no ha venido es el candidato a la alcaldía por Logroño por parte de ciudadanos ciudadanas porque hoy tienen ahí a Inés Arrimadas aquí así que ya han avisado de que intentarán incorporarse al debate un poco más tarde pero la verdad es que es cierto que que está

Voz 10 04:50 completito en Hoy que teníamos también prevista alguna prueba para los candidatos de Logroño no sé vamos a ver vamos a ver estas cosas no era prueba

Voz 6 05:01 y tampoco la hegemonía intelectual pero sí de

Voz 11 05:04 da miedo no nos a

Voz 6 05:10 bueno he cada uno de vosotros forma parte en nuestro juego de una casa allí a cada uno de vosotros habíamos mandado un

Voz 4 05:18 mensaje ayer desde aquí desde estos micrófonos que es que pensasteis cuál era el lema que podía definir a vuestra casa hay que decir también que Juego de Tronos hay más casas que las principales no todas optan a sentarse en el trono de los siete valles y hoy tenemos que dar la bienvenida a este a nuestro juego a la casa munición

Voz 6 05:38 lista que está representada por cambiarlo municipalistas eh Raquel osea nada

Voz 10 05:43 a ver si te María ante un nombre dos nombres exponemos Montes sí

Voz 1640 05:52 eres fan de Juego de Tronos cuando juega de de hecho ayer Bono no pude capítulo no no no lo es decir que por favor no no me haga

Voz 8 06:00 seis pues seguro que has pensado un buen lema para tu casa conociésemos

Voz 1640 06:04 están además de la casa Stark bueno de la tarde Karen también hay y cómo ello como afán de la casa estar fan absoluta de de área consideramos que no es nuestra mejor lema Este acerca el cambio

Voz 12 06:18 hay quienes se Winter is coming y con ese cambio de cambio

Voz 6 06:22 Logroño cambiarlo municipalistas pues ya tenemos el primer el primer lema no sé si el resto de candidatos alguno ve Juego de Tronos no haya es intervención libre que había si se anime vemos bueno vamos a la casa diestra nota bueno

Voz 10 06:36 en la llamada a la más complicada hincarle el paradero no sé si te puentes claro

Voz 13 06:47 bueno nosotros bueno mal llamada casa adiestra pero somos una casa con la casa noble una casa real una casa que tampoco nos comemos a nadie como decíais quedamos vulneró pues bueno León es fiero pero me el conquista

Voz 10 07:01 además

Voz 0267 07:05 la lanza pero somos un una casa que lo que venimos esa poner un lema y un lema por Logroño que se va llamar el espíritu del Revellín bueno por qué décimos el espíritu de ahí pues pues evidentemente es Revellín es el corazón de Logroño entonces

Voz 10 07:19 bueno al Revellín eso sí queda e instaura

Voz 12 07:22 como ahí perfecto seguimos no sé si más cándida

Voz 6 07:26 todos son juegos fan fans de Juego de Tronos y no es que me quede no Serrano eso me hubiese estado muy en Los Serrano Aquí tumbado al ocurre en el sofá eh

Voz 14 07:40 según daría once temporadas Ana ponerse a empezar a ver pero bueno me puedo tener todo el tiempo

Voz 6 07:50 si conseguimos que no no duren menos

Voz 14 07:52 el presidente

Voz 11 07:55 mira hoy adquiere un compromiso con todos los oyentes

Voz 6 07:58 puede salir al menos seis horas me comprometo

Voz 14 08:01 a ver dos temporadas por lo menos de juego de puñetas pero has pensado lema bueno ha empezado empezaron lema lógica cuéntanos lo me han hecho

Voz 10 08:10 así no dura rápido Rubén Antoñanzas así no sea corta en los plenos rápido jamás al límite de tiempo

Voz 14 08:20 ya has yendo y además un poquito largo pero muy bien muy muy de defensa de la tierra también nunca doblegado nunca rendido para defender nuestra tierra

Voz 6 08:31 bajo el lema también muy honrado Escobar has pensado lema

Voz 15 08:35 yo primero mi confesión no videojuegos pero sí Mis hijos y que lo ven y me han me han hecho algunos coincidencia entonces un lema cinematográfico está latido azul bueno es bonito bueno eh

Voz 10 08:47 pues bien eso es chulo esto lo es Podemos

Voz 6 08:55 la casa morada coinciden

Voz 16 08:58 por una vez y por tipo foco coincido con con con Conrado yo no veo juego entre los tampoco no he visto ni un capítulo en los Andes

Voz 10 09:10 tienen perfiles José Manuel señala

Voz 8 09:12 detrás no

Voz 10 09:15 no tienes que quitar la americana para que parezca

Voz 16 09:22 el tema va a ser el de el de nuestra campaña que es con sentido común yo no sé si con sentido común y con sentido de lo común va a ser nuestro bueno no

Voz 6 09:31 aceptamos pero ya avisamos que había que ser creativos sino cogeré

Voz 10 09:34 a lo sé si hombre

Voz 6 09:37 Nos hemos puesto en contacto con todas las casas con nuestros mensajeros eso te lo puedo por por seguro no sé si no te has llegado bien el mensaje bueno nos faltan dos casas vamos a ver si lo hacemos si lo hacemos es rápida límite de Pablo Hermoso de Mendoza casas socialista

Voz 17 09:54 bueno a mí me pasa lo mismo que le pasa Conrado no veo o Juego de Tronos tras lo visto tengo los amigos fanáticos de Juego de Tronos insistió en que tengo que verlo operativa y por pasiva pero

Voz 10 10:03 Lema Lema Lema Lema porque cada tiempo Julián San Martín bienvenido porque acaba de llegar lema decía