Las noticias de Canarias, 15:03 (14/05/2019)

nosotros esperamos de las ochocientas y pico mil declaraciones que al final tenemos previsto que se presenten en Canarias yo creo que este año como la campaña va más Ram más rápida hay más gente en el plan le amamos y hay mucha más gente que ha presentado la declaración esta fecha pues igual porcentaje es un poquito peor no no peor más bajo que que es bueno quiero decir pues que la gente se va eh familiarizado cada vez más con el programa de Renta

Voz 4

01:13

después hable cubren Torrijo caído afectivamente hay una relectura de la cueva de Tara hay otra cueva la cueva Las brujas en Agüimes que también tiene una pequeña cúpula con una ventana y recientemente apareció otra que nos ha dado conocer cerca de Telde con una estructura similar lo que nos puede hacer pensar qué es realmente un modelo en distintas comarcas de la isla que algunos Almodóvar N tuvieran este doble valor sagrado y astronómico no pero desde luego el más perfecto Hélder disco caído no que es decir que una perfección geométrica matemática pre diseñada que un poco ha sorprendido a toda la comunidad internacional no