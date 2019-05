Voz 0313

00:13

un judoca ha sido descalificado cuando en pleno combate el escaño al tatami será caído el teléfono móvil sí sí bueno ha ocurrido en Bakú en una competición de Grand Slam cosa que no habrá ninguna tontería pero claro la pregunta es obvia no qué carajo pintaba un iPhone en el quimono de judoka respuesta o conclusión estamos en pantalla ya cargados y no lo digo yo lo confirma un estudio publicado hoy mismo según el cual nos pasamos once horas al día once de promedio frente algún tipo de pantalla segunda historia los españoles están estamos a la cola de Europa a la hora de marcharnos de casa de buscarnos la vida los suecos lo hacen a los dieciocho años aquí no nos animamos casi casi hasta los treinta también es un dato de hoy mismo hoy de Eurostat ya veremos luego porqué Si solos por tema económico también existe un sustrato cultural sociológico pero la conclusión es que en España estamos poco otro segundo ripio emancipados a dos tercera historia un submarino científico ha batido el récord de inversión en la fosa de las Marianas el Pacífico han llegado casi a los once mil metros de profundidad Isabella encontrado ahí los habéis sonó de todo no ha encontrado mierda basura que habla asiáticos restos de la contaminación provocada por el ser humano conclusión esta es la última la más rotunda estamos a gilipollez dos bienvenidos a La Ventana