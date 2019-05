Voz 1

00:06

buenas tardes las negociaciones para la firma del convenio del campo de Extremadura han quedado rotas este martes al no haber tenido cambios de postura sobre la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional por lo que los sindicatos han anunciado la convocatoria de huelga para el próximo veintiuno de mayo la reunión de este martes será la octava que se llevaban a cabo entre ambas partes ya sin la presencia de los mediadores de la administración autonómica que sí habían estado en la anterior desde Extremadura Asaja y UPA UCE hablan de decepción por no haber llegado a un acuerdo sobre la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional mientras que desde CCOO lamentan que la patronal no esté dispuesta a aplicar el Salario Mínimo Interprofesional por lo que dicen se ven abocados a convocar la huelga el próximo veintiuno de mayo hablan Juan Mérida Extremadura Saha Ignacio Huertas de UPA UCE Saturnino Lagar de Comisiones Obreras