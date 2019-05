Las noticias de Canarias, 16:02 (14/05/2019)

con mucha ilusión con el objeto desde luego desde el Congreso de los Diputados de potenciar todas las políticas públicas de este congreso evidentemente conexión de en el Partido Socialista para mejorar los indicadores y las políticas de gestión en Canarias evidentemente es imprescindible recuperar el diálogo y el consenso después del veintiséis de mayo con el próximo Gobierno no de Canarias para que convertirlo en una realidad este viernes están

manos a la movilización la veintena de empleados en Canarias de la compañía Babcock que operan los helicópteros del Servicio Canario de Salud y que trasladan pacientes de urgencia hasta los centros sanitarios de momento no se han concretado a los servicios mínimos y la empresa planea reducir sus salarios entre un trece y un treinta por ciento algo inadmisible para los sindicatos Vicente García es portavoz de UGT

Voz 4

00:59

parece ser que yo por eso es la verdad es que también se hacen trabajos de protección civil en caso de una emergencia once el problema de esto es que no pasa nada a lo mejor las cosas para no pero problemas que claro que lo que que lo que están haciendo son trabajos de emergencia como todos sabemos una emergencia ocurre ya