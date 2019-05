los candidatos a la Comunidad han expuesto hoy algunas de sus propuestas económicas el PSOE no descarta implantar en impuesto de sucesiones y aumentar un punto el impuesto del IRPF para las rentas más altas Ciudadanos quiere seguir bajando la fiscalidad en la región y crear una dirección general de autónomos Ángel Gabilondo Ignacio Aguado

es ya más desde luego a la solidaridad de quienes tienen más posibilidades impuesto de sucesiones no sí1 recibe unas algo que es superior a millón y medio de él

también el PP tenía previsto exponer sus medidas económicas en un acto en el foro empresarial de Madrid pero se ha cancelado porque el equipo de la candidata Díaz Ayuso quería que este acto se celebrará si las preguntas de los periodistas el foro contestó que no ha suspendido el acto esta misma mañana cuando el lugar de Díaz Ayuso el PP ha enviado a Enrique Ossorio Hilario Alfaro es el presidente del foro empresarial

e Isabel Díaz Ayuso ha pedido hoy a las once y media de ayer a las seis y media Alfonso Serrano es el director de la campaña de de Ayuso dice que en el turno de preguntas mejor en la prensa y que la saque de la sala cosa que lo negamos

el día cinco de mayo ocurrió una desgracia el fallecimiento de un niño oí no se podía bajar al mortuorio al niño fallecido intentaron que lo bajarán los celadores por unas escaleras y entendemos que eso no es la manera adecuada para bajar a los niños fallecido

