Escucha las noticias de las 20:00 (14/05/2019)

desde el tiempo de ahí que usted va ahora a responder si lo quiere responder como los y luego luego matizarlo lo matiza pero hablarnos de la proximidad de la comunidad educativa con el alumno no tiene ningún sentido por favor responde proceso indica el monóxilo hago sería no los abogado

Voz 6

02:15

Parlament no no puede ser que no puedan participar en debates electorales como es el caso de Junqueras no puede ser que se limiten los derechos de participación política no puede ser que no puedan ejercer de representantes de la ciudadanía de Cataluña cuando han sido libremente legítimamente y democráticamente elegidos mil Bud