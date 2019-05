Escucha las noticias de las 22:00 (14/05/2019)

Voz 0194

00:17

seguramente cuando Pablo Casado eligió a sus candidatos para las elecciones municipales y autonómicas no pensó que fuera posible el batacazo de las dimensiones que sufrió el PP en las elecciones generales serán los días de emular el discurso de Vox de comprarle los argumentos mantenerlos y meterlos en la agenda política los tiempos en que no se pensaba que para discurso de ultraderecha ya estaba al del partido de Abascal que tenía sus propios candidatos en esos días erigió Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid un feudo histórico del Partido Popular Casado pensó que Isabel Díaz Ayuso era la persona indicada defendía con vehemencia los argumentos de vos estaba suficientemente la derecha como para taponar una posible fuga de votos vaya que lo tenía todo para triunfar pero Casado quizá no midió suficientemente las actitudes políticas de su candidata se ha convertido en la estrella de la campaña por sus frases y argumentos desafortunado sigue siendo igual de derechas que cuando Casado la eligió pero ahora se notan muchos más sus errores y sería gracioso sino fuera porque ha sido la elegida para presidir la Comunidad de Madrid la última que ha hecho ha sido la de asegurar que le gustan las mujeres que una semana después de dar a luz ya están por ahí emprendiendo por el mundo dice que somos los periodistas los que cuestionamos todo lo que dice lo curioso es que ya no se cuestione por qué es noticia cada día hoy ha intentado vetar a los periodistas en el Foro Madrid empresarial como la respuesta de la organización ha sido negativa finalmente no ha acudido a la cita se la va a hacer larga esta campaña Díaz Ayuso con tanto periodista esperando que hable Ángels Barceló la escena vamos con todo lo que ha pasado hoy con el relato de la actualidad pero lo más reciente lo acaba de contar hace unos minutos aquí en Hora veinticinco el director de El Larguero Manu Carreño Antoine Griezmann jugador del Atlético de Madrid ha anunciado le ha dicho a la directiva a la gente que mandaba ayer en el Atlético de Madrid que se va que lo deja que no va a seguir en el club no está claro o no ha dicho dónde va ir parece y todo estipula que van a ir hacia el Barça pero de momento la noticia es que Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid ampliaremos esta información en ratito volver aparece por aquí Manu Carreño y después a partir de las once y media en el Larguero así que vamos ya con el relato de todo lo que ha pasado en las últimas