Escucha las noticias de las 02:00 (15/05/2019)

la mañana a la una en las Islas Canarias buenas noches Ana buenas noches finalmente TV3 ha celebrado el debate de las europeas sin los cabezas de lista de los partidos independentistas por la decisión de la Junta Electoral Central tanto Esquerra como Cataluña han dejado a la cadena catalana pen drives con el minuto de oro que habían grabado Junquera y Puigdemont TV3 ha decidido emitir el de Yunquera con el argumento de que un representante de su partido ha participado en el debate pero no el de pulmón porque el representante de Cataluña no ha participado no lo ha emitido por tanto durante el debate pero sí ha dicho la cadena que lo harían después en otros espacios Pau rumbo

Harry ahora lo escuchábamos le entregaba al moderador un USB con el minuto de oro grabado por Puigdemont la dirección de TV3 decidió no emitir lo al final del debate por respeto al resto de candidatos que sí estuvieron presentes como él da Esquerra Jordi suele que también entregó un pen con el minuto de Junqueras la dirección de la televisión pública catalana en cambio sí decidió emitir ese vídeo todo ello después de sendas prohibiciones de la Junta Electoral que no ha permitido que Junqueras debata desde la cárcel por estar fuera del horario permitido por el centro ni tampoco ha permitido que Toni Comín de Jones para Cataluña intervenga desde Bélgica temía a la Junta que pudiera tener algún tipo de ventaja respecto al resto de candidatos que estaban en el plató del canal público catalán

la dirección de Esquerra ya ha decidido que quiere votar en contra de la candidatura de Iceta como senador y ahora falta que el grupo parlamentario Le del visto bueno definitivo en la reunión que habrá a las once en el Parlament de momento el único motivo que nos dan fuentes del partido es que no ha gustado la actitud del PSOE después de las generales también la Copa dado el voto en contra de sus cuatro diputados por la situación dicen ellos de excepcionalidad ir en plena campaña parece imposible que Jones para Cataluña se pueda desmarcar del resto de grupos independentistas por lo tanto ahora mismo todo apunta a que Iceta no tendrá el apoyo necesario para ser escogido senador la noticia como era previsible ha caído como una jarra de agua fría entre los socialistas que después de los últimos contactos de Adriana Lastra daban por hecho el sí de los republicanos a pesar de eso no confían en poder darle la vuelta a la situación antes de mañana