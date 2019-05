Escucha las noticias de las 03:00 (15/05/2019)

Voz 0055

00:17

no quedarán en libertad y el juicio no se parará para pedir un suplicatorio pero los cinco políticos presos podrán ir la semana que viene al Congreso y al Senado a tomar posesión es la decisión del Supremo que explica en su auto que en esta causa no se criminalizan las ideologías son cuatro diputados electos Oriol Junqueras por Esquerra y Sánchez Rull Turull por Junts per Cat junto con el senador de Esquerra Raül Romeva en la práctica esta decisión sigue dejando en el aire y en manos del Congreso y el Senado el futuro de su vida política si podrán o no ejercer sus cargos de forma efectiva el auto remite al reglamento de la Cámara Baja que establece la suspensión de los diputados cuando sean condenados en firme o estén en prisión provisional