Escucha las noticias de las 05:00 (15/05/2019)

Voz 1673

00:17

de momento el único motivo que nos dan fuentes del partido es que no ha gustado la actitud del PSOE después de las generales también la Copa anunciado el voto en contra de sus cuatro diputados por la situación dicen ellos de excepcionalidad ir en plena campaña parece imposible que Jones para Cataluña se pueda desmarcar del resto de grupos independentistas por lo tanto ahora mismo todo apunta a que Iceta no tendrá el apoyo necesario para ser escogidos Senado no