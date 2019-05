Escucha las noticias de las 06:00 (15/05/2019)

saludos qué tal está muy buenos días hoy es San Isidro festivo en decenas de pueblos en toda España también en algunas ciudades como en la capital en Madrid pero a esta hora tan temprano tenemos que mirar a Cataluña porque el debate de esta noche en TV3 entre los candidatos a las elecciones europeas se ha convertido en un despropósito que ya veremos qué consecuencias tiene debatían representantes de las candidaturas más significativas en en esa comunidad desde Esquerra hasta el Partido Popular la Junta Electoral Central había denegado Oriol Junqueras permiso para participar de forma telemática en el debate desde la cárcel porque según Instituciones Penitenciarias el horario previsto para el debate alteraba la vida en la prisión tampoco autorizó la participación por videoconferencia del candidato el número dos de Puigdemont él también fugado Toni Comín tanto unos como otros han enviado a otros candidatos otros miembros de la lista a este debate en la tele pero nada más empezar el representante de Junts per Cataluña

anunciaba que se iba del estudio Quique de jabón pen drive con un mensaje grabado del ex presidente desde Waterloo para que se emitiera en el espacio reservado para su minuto de oro el instante final del debate la dirección de la cadena de la tele pública ha decidido no emitirlo ese pen drive ese discurso durante el debate algo que estaba prohibido por la Junta Electoral pero sí lo ha hecho después en otros espacios y qué ha hecho el representante de Esquerra pues él sí ha participado en el debate se ha quedado pero tampoco pronunciado el minuto de oro en su lugar se ha emitido un mensaje grabado y editado en Yeda creo que mi barbas tíos proyectos Carlos Moyá todo esto que se ha dicho de Europa pues claro quedaba poco tiempo se ha dicho poco en realidad poco de Europa la prohibición a Juncker para participar en este debate es el argumento Esquerra para anunciar que van a boicotear mañana la designación de Miquel Iceta como senador reventando así la posibilidad de que el PSOE haga con su mayoría absoluta Iceta presidente del Senado adiós por lo tanto hoy a la Esquerra modelada volvemos a la casilla de salida es miércoles quince de mayo y esta mañana El País publica que Estados Unidos no está muy contento con la retirada de la fragata española del grupo de combate norteamericano que camina hacia el Golfo Pérsico Aimar