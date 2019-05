Las noticias de Galicia, 06:50 (15/05/2019)

Voz 1623 00:00 Calamaro roza ley Amaya Carlos haces Sidecar está hará de Pedro Monda oferte más de treinta bandas pasarán este año por el festival torta América del cuatro al seis de julio en Caldas de Reis naturaleza acampada gastronomía la mejor música contra Jacko entrada importa bélica y viven la experiencia aportan

Voz 0846 02:22 qué tal muy buenos días la presencia de Pedro Sánchez acaparó toda la atención de las últimas horas de la campaña electoral en Galicia baño de masas del presidente en funciones allí por donde pasó A Coruña Santiago y Vigo donde advertía sobre los tres molestos vecinos del tercero de la derecha a los vecinos apelaba Núñez Feijóo para que elijan un alcalde que nuestros sometido a los que digan los concejales de un conglomerado de partidos contra PSOE y PP arremete el Benega también contra las mareas municipalistas que hacen gala de no necesitar primos de Zumosol hoy aterrizan la campaña al ministro de Fomento José Luis Ábalos otros dos titular esconden los doce años de cárcel un fraude por abusar de dos menores según Cebreiro desestimadas las cuestiones previas planteadas por la defensa del asesino de Diana querréis miércoles quince de mayo y hoy todavía sol y calor Lara Capello buenos días

Voz 1271 03:08 unos días último día de sol antes de que llegue mañana a la lluvia hoy notaremos un ligero descenso de las temperaturas esta mañana son algo más frescas irse calman las máximas por ejemplo en A Coruña donde se esperan veintidós grados en Vigo veinticinco y en Pontevedra veintiséis pero seguirán cercanas a los treinta grados

Voz 6 03:25 Santiago Lugo Ourense de nuevo por encima de los treinta Además entran en Galicia nubes altas y posibilidad de niebla en el litoral atlántico Davide buen tiempo lo comprobamos en A Coruña Elena López qué tal bos días Jaime pues aquí una copia de momento tenemos cielos despejados a estas horas unos doce grados doce también Ferrol Lugo Carmen López buenos días Xaime despejado y diez grados

Voz 0846 03:46 en se Miguel Bernard de muy buenos días pues en aquí Mourinho ya tenemos alguna nube en el cielo y tenemos doce grados Pontevedra Ramón ella

Voz 7 03:53 dos días despejado en Pontevedra tenemos catorce grados tres en Vilassar

Voz 0846 03:57 digo María Díaz nuevas días despejada también han

Voz 2 03:59 no pero menos calor que estos días dieciséis grados Xantia

Voz 1271 04:02 devolverlo también algo más fresco once grados y cielos prácticamente despejados

Voz 0846 04:05 todavía algún tiempo dos deportes en Vigo esperan ya al Rayo Vallecano Mauro Picatoste

Voz 0496 04:10 después de tomarse el día de descanso el Celta

Voz 8 04:12 de hoy al trabajo a partir de las diez y media y lo hace después de que la afición haya agotado en solo ocho horas las invitaciones que se pusieron a la venta además este sábado habrá una previa especial desde las cuatro y media hasta las siete menos cuarto en el interior del estadio donde repartirán cerveza y pan gratis además de haber animación musical después el clásico recibimiento como está siendo habitual en esta a no ha Reconquista para que el Celta certifique de manera oficial la permanencia

Voz 0846 04:36 en Lugo preparan ya el derbi contra el Depor Juan Carlos Rodríguez

Voz 0496 04:39 el Club Deportivo Lugo prepara su cita del próximo domingo ante el Deportivo en un derbi que se presenta clave para el futuro de ambos equipos y lo hace dando marcha atrás en cuanto a su intención inicial de que la jornada fuese declarada Día del club ante las enérgicas protestas de la afición el consejo de administración ha reconsiderado la decisión tomada y los socios podrán acceder al estadio sin necesidad de pagar suplemento en cualquier caso no habrá entradas a la venta para el público general el consejo de administración del conjunto rojiblanco quiere que las gradas tengan color rojiblanco

Voz 0846 05:08 este ambiente amurallados el que se va a encontrar el Depor Fran Hermida

Voz 0688 05:11 el Deportivo retomar los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer el domingo afrontarán un choque de alto voltaje en el Anxo Carro el Club Deportivo Lugo se juega la permanencia y el Depor no puede ceder más puntos si quiere seguir aspirando a puestos de play off de cara a ese choque en principios la única baja confirmada es Michael Krohn Dehli

Voz 0846 05:56 empezamos lo hacemos con esas dos noticias de tribunales condenado a doce años de cárcel un fraile por abusar de dos menores en Cebreiro Lara

Voz 1271 06:03 entre dos mil catorce y dos mil quince el condenado abusó sexualmente de una niña de dieciséis años con un coeficiente próximo a una capacidad intelectual límite de su primo de veinte años que presenta una discapacidad intelectual debe que le impide poseer un juicio crítico la audiencia de Lugo considera que el fraile se valió de la superioridad que le daba su posición de religioso y también que se aprovechó de la situación personal familiar y económica de una de las víctimas así lo recoge la sentencia que lo condena por cometer dos delitos uno de ellos de abuso sexual continuado con Preval y miento y acceso carnal y otro continuado de utilización de menor para elaboración de pornografía infantil

Voz 0846 06:37 la Audiencia de A Coruña desestima las cuestiones previas planteadas por el chicle el asesino confeso de Diana Raquel

Voz 1271 06:43 su defensa alegaba la vulneración de derechos fundamentales del acusado y reclamaba la nulidad de varias pruebas obtenidas durante la fase de instrucción la Sala ha desestimado sus pretensiones y las pruebas eran utilizadas en su totalidad en el juicio que previsiblemente se celebrará este año sólo queda que se fije en la apertura de juicio

Voz 0846 07:00 tal llegamos a los y el tiempo de campaña

Voz 5 07:05 núcleos duros

Voz 10 07:08 si seguimos oro saca paradas por Pedro Sanz

Voz 11 07:12 si es que se dio un baño de masas ahí por donde pasó A Coruña Santiago y Vigo mitin central en la capital olívica donde el presidente en funciones

Voz 12 07:19 advertía así contra las tres derechas la gente está cansada harta de la eterna discusión de los tres vecinos del tercero de la derecha lo único que hacen es ruido generar problemas

Voz 0846 07:33 Pedro Sánchez que aseguraba ante Abel Caballero que ésta será la legislatura de los concellos de los ayuntamientos

Voz 12 07:39 la próxima legislatura ven va a ser la legislatura de los ayuntamientos va a ser la legislatura de la autonomía de los ayuntamientos de una financiación sostenible equilibrada

Voz 0846 07:51 a nuestros ayuntamientos que es lo que necesita otro presidente el de la Xunta haciendo campaña en San Cibrao pidiéndole a los vecinos que elijan a un alcalde un alcalde del PP que en estos sometido a lo que digan los concejales de un conglomerado de partidos Núñez Feijóo

Voz 13 08:04 un alcalde que no de Estados vecinos xenón que dependa dos partidos oposición un alcalde que no dengue rendir Contas os vecinos porque no se debe ser alcalde se nunca llueve os conceller en la oposición un alcalde en consecuencia que no podrá hacer nada salvo Tune jersey de concellers de oposición autoricen

Voz 0846 08:25 muchos no recuerdan estas palabras de Feijóo otro momento memorable alcalde de vecinos de Mariano Rajoy pues contra el bipartidismo PSOE PP pero también contra las mareas municipalistas arremetía la portavoz del BNG Ana Pontón en Cambados

Voz 0277 08:39 OO Benega era garantía de cambio real nos concellos os galegos jazz Galega norteño en que conformarse en trece bello bipartidismo de este empresa bien con ese Ruth turismo que nos prometen ha cambiado todo pero que no soy capaz de gestionar o día a día

Voz 0846 08:58 ayer Pedro Sánchez felinos visité al ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos visitas que provocan reacciones en el resto de caravanas las mareas municipalistas por ejemplo convencidas de que no necesitan al primo de Zumosol Martí llenos llego no llega al candidato de Compostela alerta con su potencial nuestro espejo político