Escucha las noticias de las 07:00 (15/05/2019)

con vosotros estéticos e nada para deciros que he tomado la decisión de

ya donde se va en busca de otros desafíos pues como adelantó Manu Carreño en El Larguero se va a donde no se fue el año pasado se va el Barça Juan Antonio Sampedro Sampe buenos días

buenos días Pepa pidió que por cierto no ha salido el club indicó que no quieren confirmar desde el club culé que se marcha allí si es que sí que es verdad que se ir al Barça es un secreto a voces pagarán su cláusula el día uno de julio que pasa de doscientos millones de euros a ciento veinte llegará al Camp Nou con un año de retraso se une a las salidas de aseguras de Godín Lucas Hernández Juanfran y Filipe Luis en los próximos días podría sumarse la red de la de Rodrigo porque como adelantaba también la noche Manu hay tres equipos interesados en pagar su cláusula este verano el propio Barça el Bayern de Munich que ya pagará también la de Lucas Hernández y el Manchester City de Pep Guardiola

gracias es miércoles es quince de mayo Quim Torra declara como imputado por no quitar los lazos amarillos en la campaña para las elecciones generales anoche en el debate para las europeas en TV tres el representante de Puigdemont Éste fue el plato el representante de Yunquera se quedó pero los dos entregaron un pen drive con discursos de los ausentes para el minuto de oro gracias aunque mi barbas tío excluyente las que los más Junquera es la Junta Electoral de impidió participar por vía telemática porque el debate era la sede de la noche alteraba el horario de la cárcel lo recordó en el transcurso del debate González Pons representa

el PP Oriol Junquera no está simplemente porque el horario de la cárcel le impide estar Puigdemont no está porque es un fugado y hacer el debate desde el sofá de su propia casa le daba una ventaja que nosotros no teníamos por eso en mi opinión el vídeo de Oriol Junqueras se puede poner