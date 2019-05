Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:07 qué tal buenos días otra vez atentos al mercurio porque hoy los termómetros promete llegar a los treinta y tres grados es San Isidro día festivo en la capital día de paseo político por la pradera ya cinco de campaña anoche la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso se marchó de Aranjuez sin atender a los medios en otro mitin que los populares madrileños no han conseguido llenar tras el plantón que Ayuso dio por la mañana al Foro Madrid empresarial la candidata del PP no acudió a esa cita cerrada desde el cinco de marzo según el Foro porque no quería a preguntas de los medios Ayuso que acusó a la prensa de hacer activismo político en su caso se alegra de que la prensa ataque a su rival del PSOE Ángel Gabilondo

Voz 1509 00:47 por sus medidas fiscales el que viene aquí dando lecciones metafísicas a subir los impuestos se lleva los tortazos mediáticos que se están llevando estos días lo que no me miren a mí para buscar culpables la culpa es suya porque no entienden qué ha sucedido en Madrid en estos veinte años

Voz 1275 01:04 Ayuso quedó al margen ayer de las propuestas económicas que sí presentaron PSOE Ciudadanos Gabilondo estudiar recuperar el impuesto de sucesiones y aumentar un punto el IRPF para las rentas superiores a ciento cincuenta mil euros Ignacio Aguado ha puesto el grito en el cielo

Voz 0175 01:17 en funciones desde luego no te dar puesto subir impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos de Madrid lo que hacemos es llamar desde luego a la solidaridad de quienes tienen más posibilidad

Voz 3 01:31 bueno pues ya esta mañana el señor Gabilondo ya ha quitado la careta ya he dicho que va a recuperar sucesiones que va a recuperar patrimonio que tiene una tasa verde sablazo sablazo sablazo

Voz 1275 01:43 y más Madrid el partido de Errejón en un acto en el hospital de La Paz ayer por la tarde promete acabar con las privatizaciones de la sanidad pública madrileña aumenta el gasto sanitario mil millones nos gobierna gente

Voz 4 01:55 que no usa la sanidad pública y como Nou la usa no le tiene respeto le tiene cariño y le tiene aprecio no la cuida porque no la conoce porque ellos usan otro tipo de sanidad

Voz 1275 02:05 hoy el Mundo publicó una encuesta de Sigma Dos dice que la que izquierda puede gobernar tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad Carmena repetiría incluso con mejores resultados a pesar de su ruptura con Podemos y el PSOE de Ángel Gabilondo puede sumar para sacar al PP del Gobierno regional por primera vez en Veinticuatro años el PP de Almeida quedaría como segunda fuerza en la capital con siete concejales menos el candidato popular estuvo ayer en La Ventana de Madrid edición especial desde el hotel Hyatt no vincula el futuro de Pablo Casado a sus resultados

Voz 5 02:32 no no no creo que necesariamente el futuro de Pablo Casado dependa de Madrid creo que estas elecciones no son importantes ni para Pablo Casado ni para mí que soy el candidato y que soy el que me la jugó son importa son importantes juegan la Alcaldía creo que son importantes para los madrileños y sinceramente lo digo es decir el problema que vamos a tener es que si vuelve a gobernar la izquierda seguro a gobernar Manuela Carmena creo que no va a ser beneficioso ni para Madrid ni para los madrileños

lunes veinte la serie el país organizan el debate definitivo debate al que hemos invitado a todos los candidatos a la Comunidad de los principales partidos

Voz 6 03:01 Madrid Madrid Madrid Destino está a la derecha destino está la izquierda

Voz 0867 03:08 este lunes veinte el debate definitivo Isabel Díaz Ayuso al que el Gabilondo Ignacio Aguado Isa Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio debate de candidatos a la Comunidad por organizado por La Ser el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 7 03:30 con la colaboración del COAM

Voz 1275 03:33 el miércoles quince de mayo titulares convertiría Sarmiento tercer día de huelga indefinida delinquir

Voz 0125 03:38 está en el hospital doce de Octubre los trabajadores denuncian el incumplimiento del convenio colectivo y una reducción de plantilla del diez por ciento en cuatro años

Voz 1275 03:44 desde los seis ascensores del Hospital Niño Jesús no funcionan desde hace meses lo denuncia Comisiones Obreras el hospital

Voz 0125 03:49 ahora que ha puesto en marcha un plan de renovación urgente deportes Griezmann semana Se marcha el jugador lo confirmó anoche en su cuenta oficial de Twitter del Atlético de Madrid y el Barça pagará la cláusula del francés el próximo verano

Voz 8 04:08 en las carreteras de siete Teresa Serrano

Voz 1275 04:10 los días buenos días pues en largas madrileñas

Voz 1277 04:12 desde un accidente la A2 en Torrejón de Ardoz que crea retenciones en sentido Zaragoza de salida de la capital y algo más de intensidad aunque se acaba de resolver en la A6 en Collado Villalba en sentido Madrid había otra colisión acaban de Comunidad de Madrid sí sí si seguimos

Voz 1275 04:34 lo que más antes de las siete el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso de la Federación Profesional del Taxi contra el nuevo reglamento que el Gobierno regional aprobó hace un mes Julio Sanz presidente de la Federación dice que espera que ningún miembro de la plataforma vote al PP