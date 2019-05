Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Lauda

Voz 1275 00:07 qué tal buenos días ya de mucho calor en Madrid llegaremos a los XXXIII de máxima y lo mismo mañana aunque a partir del viernes bajan los termómetros es día festivo en la capital San Isidro de campaña la política fiscal enfrenta al candidato del PSOE con la derecha madrileña Ángel Gabilondo estudia recuperar el impuesto de sucesiones y aumentar un punto el IRPF para las rentas superiores a ciento cincuenta mil euros el candidato socialista se propone atajar las desigualdades en la región pero la derecha lo mira asustado Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 2 00:39 Nos le acusa de pensar sólo en hablados

Voz 3 00:43 es desde luego no alterar puesto subir impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos de Madrid lo que hacemos es llamar desde luego a la solidaridad de quienes tienen más posibilidades

Voz 4 00:56 pues ya esta mañana el señor Gabilondo ya ha quitado la careta ya he dicho que va a recuperar sucesiones que va a recuperar patrimonio que tiene una tasa verde sablazo sablazo sablazo

Voz 1275 01:05 ciudadanos plantea todo lo contrario apuesta por una fiscalidad a la baja lo mismo que el PP sin embargo su candidata ya se quedó sin presentar su programa económico porqué planto al Foro Madrid empresarial no acudió al encuentro que había cerrado desde el cinco de marzo porque según el Foro no quería preguntas de la prensa noche tampoco atendió a los medios en el mitin que el PP dio en Aranjuez otra plaza que no sí en llenar donde la candidata se despachó a gusto contra el rival más fuerte Gabilondo Javier Bañuelos a orillas del Tajo Isabel Díaz Ayuso alzó su voz más que cualquier otro vía para recuperar el voto perdido

Voz 5 01:37 martillo pilón vamos a ganar vamos

Voz 1275 01:40 a ganar vamos a ganar y para ganar Ayuso pasa al ataque contra la izquierda y en especial contra el candidato socialista

Voz 6 01:47 que no me diga señor Gabilondo que no va a subir más impuestos has has señor Gabilondo sí puedan intentarán sí

Voz 1275 01:54 y ella los bajará propone reducir medio punto en los cinco tramos del IRPF otro anuncio frente a las expropiaciones que propone Podemos otras damas

Voz 6 02:03 poner también viviendas del parque social de la Comunidad de Madrid para aquellas familias cuyas viviendas sea ocupada por qué no se trata de crear alarma como está haciendo Podemos Se trata de ponérselo

Voz 1275 02:15 eso sí nada dijo de su polémico plantón al foro empresarial de Madrid el candidato a la comunidad Íñigo Errejón convocó ayer un acto en el hospital de La Paz promete revertir las privatizaciones y aumentar el gasto en la salida madrileña Elena Jiménez

Voz 0152 02:33 Íñigo Errejón comenzaba el mitin diciendo que alguien que había pasado por ahí

Voz 0799 02:37 Nos ha dicho vio a España es una lástima que no se ha quedado para que el explicáramos que la patria unos un insulto que la patria es un hospital

Voz 0152 02:43 a partir de eso el candidato a la Comunidad de Madrid habla de acabar con las privatizaciones que se han hecho la sanidad pública

Voz 0799 02:50 hay que privatizar el conjunto de la sanidad pública de la limpieza de los comedores de los Cela

Voz 0152 02:56 quiere también aumentar el gasto sanitario de ocho mil a nueve mil millones anuales

Voz 0799 03:00 hoy nos pregunta muchísimo a veces que ese dinero de de dónde va a salir vamos a empezar por lo sencillo no robar ayuda bastante no perdonar les dinero a los millonarios ayuda bastante siempre que os hablen de impuestos la pregunta no es si subir o bajar la pregunta es otra

Voz 0152 03:14 bien porque defiende que quienes gobiernan ahora no usan la sanidad pública

Voz 1275 03:18 el fichaje de Ciudadanos para esta campaña Ángel Garrido sirvió anoche en Majadahonda el ex presidente del PP pronostica una buena cosecha

Voz 2 03:25 sabe clan Caracas recoge normalmente para septiembre octubre pero este año yo creo que es una muy buena cosechar granjas en mayo como este año se adelanta la todavía detallaron

Voz 1275 03:35 una cosecha que las encuestas no reflejan según el sondeo de Sigma Dos que hoy publica el diario El Mundo Ciudadanos quedaría como tercera fuerza en la Comunidad no habría sorpasso al PP aunque el PSOE ganaría las elecciones y podría formar Gobierno con más Madrid y Podemos Errejón sacaría un escaño más que Isabel Serra en la capital según esa encuesta ganaría Carmena dos concejales más que en dos mil quince sumaría más que la derecha con el apoyo del PSOE de Pepu Hernández quedan once días para la cita con las urnas y el lunes veinte asistiremos al debate definitivo el que organizan las sería el país al que hemos invitado a todos los candidatos a la Comunidad

Voz 7 04:07 Madrid Madrid Madrid

Voz 8 04:09 no está a la derecha destino está la izquierda

Voz 7 04:13 este lunes veinte el debate definitivo Isabel

Voz 9 04:17 Ayuso Ángel Gabilondo Ignacio Aguado a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio

Voz 7 04:23 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser Ia El País en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com con la colaboración del COGAM

Voz 1275 04:39 miércoles quince de mayo han dado hará siete y cincuenta y seis seguimos tres de los seis ascensores del Hospital Niño Jesús llevan dos meses estropeados lo denuncia el sindicato Comisiones Obreras que asegura que esta situación complica la movilidad de muchos pacientes el hospital asegura que ha puesto en marcha un plan de renovación total urgente Teresa Rubio

Voz 1933 05:04 los ascensores que genera más problemas cuando se estropean son los que conducen a los laboratorios y a la sala mortuoria que está en la planta menos uno para los traslados en este caso específico la dirección ha contratado a una empresa funeraria

Voz 11 05:15 entendemos que son había sido un parche una solución muy muy momentánea pero no es la adecuada para hacerlo llevamos solicitando que arreglen los ascensores bastantes años y hasta que no a una avería de estas características pues pues no van a tomar solución también el de laboratorio se ha vuelto a romper tienen que saber los niños a la a la calle para hacerse han simplemente

Voz 1933 05:38 política es Ángel García delegado de Comisiones Obreras en el Hospital Niño Jesús por su parte la dirección del centro nos dice que ya está aprobado un Plan General de renovación de todos los ascensores que se va a realizar en los próximos meses un procedimiento de urgencia específico para las máquinas de laboratorio las

Voz 1275 05:53 sala mortuoria en Fuenlabrada ha quedado visto para sentencia el juicio porqué oraciones contra un joven que soltó una pareja homosexual a dos chicos al grito de maricones sinvergüenzas en la puerta de juzgado los tres habían salido de un juicio en el que se jugaba precisamente a este joven por haber agredido físicamente a la pareja meses atrás en este municipio la acusación particular pide una multa de doce euros diarios durante seis meses Javier es uno de los denunciantes

Voz 12 06:14 la pesadilla porque ya lo que vez sabemos es terminar ya con todo junto al rollo está ahí estamos los dos luchando