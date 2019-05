Las noticias de Galicia, 07:50 (15/05/2019)

ese lugar está marcado misterio coincide aniversario de la desaparición de dudas nenas as que Sevilla que tragó aterra infamia o nuevo libro da Premio Nacional le dice a Costas la vibrante poderosa he adictiva infamia editada por llegáis a Brenda en librerías

qué tal muy buenos días Pedro Sánchez protagonista de las últimas horas de campaña electoral en Galicia baño de masas del presidente en funciones allí por donde paso A Coruña Santiago y Vigo donde advertía sobre los tres molestos vecinos del tercero de la derecha a los vecinos apelaba a Núñez Feijóo para que elijan en un alcalde que no está son metido a lo que digan los concejales de un conglomerado de partidos contra PSOE y PP arremete también contra las mareas municipalistas que hacen gala de no necesitar primos de Zumosol hoy aterrizan la campaña al ministro de Fomento José Luis Ábalos condenó a doce años de cárcel Un Fraile por abusar de dos menores en Cebreiro desestimadas las cuestiones previas planteadas por la defensa del asesino de Diana que es miércoles quince de mayo y hoy todavía sol y calor a Capello buenos días zonas día

de momento A Coruña amanece con cielos despejados en los termómetros catorce grados trece en Ferrol despejado también en Lugo y diez grados despejado Moore in situ sagrados alguna nube alta en Pontevedra tenemos catorce grados tres en Vilagarcía en Vigo ha despejado quince grados prácticamente despejado en Santiago tenemos once grados

cuando la Oliveira no es la voz del presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez en ese mitin central ayer en la ciudad de Vigo con AVE el caballero por cierto el menos necesitado de la marca PSOE otro presidente hacía campaña en San Cibrao pidiéndole a los vecinos que elijan a un alcalde un alcalde del Partido Popular que no esté sometido a lo que digan los concejales de un conglomerado de partidos mucho unos recuerdan las palabras de Feijóo a otro memorable momento alcalde vecinos de Mariano Rajoy pues contra el bipartito PSOE PP pero también contra las mareas municipalistas arremetía la portavoz del BNG en Cambados ayer Pedro Sánchez hoy nos visita el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos visitas que provocan reacciones en el resto de las caravanas de campaña las mareas municipalistas por ejemplo convencidas de que no necesitan al primo de Zumosol vamos a ir recuperando algunos de los en cortes de los protagonistas de la campaña electoral como decíamos en Pedro Sánchez advirtiendo en Vigo contra las tres derechas

un alcalde que no dependa dos vecinos xenón que depende dos partidos oposición un alcalde que no contengan rendir Contas os vecinos porque no se debe ser alcalde xenón que yo debe os conselleiros de oposición un alcalde en consecuencia no