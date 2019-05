Escucha las noticias de las 08:00 (15/05/2019)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días a los independentistas catalanes se disponen a boicotear la designación de Miquel Iceta como senador en representación del Parlamento paso previo para que el líder socialista se convierta en presidente del Senado como pretende el PSOE con su mayoría absoluta en la Cámara Alta no sorprende ese boicot de los de Puigdemont partidarios del cuanto peor mejor pero sí sorprende de Esquerra Republicana que vuelve a jugar a la ducha escocesa de ahora que operamos ahora reventamos cualquier posible vía de salida al caos catalán dicen que es la respuesta a la decisión de la Junta Electoral de impedir la participación de Oriol Junqueras en el debate electoral de anoche en TV tres la Junta preguntó a prisiones prisiones que depende de Interior respondió que no era posible porque el horario el horario del debate era incompatible con la vida de la cárcel el boicot de Esquerra el pública en asiste con suma da toda la razón a quienes advierten de que es imposible que el Gobierno de España dependa ni siquiera tangencialmente en el Congreso de los votos de partidos que vinculan toda su acción política a un proceso judicial y demuestra una vez más que ponen las instituciones el Parlament de todos los catalanes en este caso al servicio exclusivo de sus intereses nunca antes se había boicoteado la libertad de un grupo parlamentario para proponer como senador territorial a quién crea conveniente ese derecho Se lo va a cercenar la mayoría independentista al PSC en el Parlament esto es lo que hay otra vez

no se han empezado a recibir consultas en cuanto a dudas más tarea esta última semana no hemos querido imponer un tipo de registro y rígido para que las empresas se abastecen al registro que consideren pertinente

va quería enseguida hablar con vosotros atléticos para deciros que he tomado la decisión de ir me me ha costado no coger el ese camino de lo es lo que siento y lo que necesito