Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 2 00:06 qué tal buenos días día caluroso en Madrid

Voz 1275 00:09 hemos a los treinta y tres grados de máxima y así hasta el viernes cuando los termómetros van a pegar un buen día festivo en la capital es San Isidro el patrón de Madrid las gallinas dejas Illa rosquillas se mezclan hoy en la pradera con la política quinto día de campaña once días de la cita con las urnas la derecha en Madrid se alza contra el rival más fuerte al que todos los sondeos dan como vencedor en las elecciones autonómicas el candidato del PSOE Ángel Gabilondo el sondeo de Sigma Dos que hoy publica El Mundo también le da la victoria y el Gobierno de Madrid a la izquierda Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado PP

Voz 4 00:43 Ciudadanos han afinado el tiro contra Gabilondo en sus últimos mítines atacando la política fiscal del PSOE que promete subir el IRPF un punto a las rentas de más de ciento cincuenta mil euros

Voz 5 00:54 en función de yo no alterar

Voz 6 00:58 esto subir impuestos al noventa y ocho por ciento de los ciudadanos de Madrid lo que hacemos es llamar desde luego a la solidaridad de quienes tienen más posibilidades

Voz 0277 01:08 que no diga el señor Gabilondo que no va a subir más impuestos has has señor Gabilondo se puedan intentarán subir duelo pues ya esta mañana el señor Gabilondo ya se quitó la careta que va a recuperar patrimonio que tiene una tasa verde sablazo

Voz 1275 01:21 los contra el PSOE dirige también su mensaje la tercera pata de la derecha en Madrid Vox que está en contra del impuesto de sucesiones avisa que los ayuntamientos que hubieren van a terminar con otro impuesto de plusvalías de la política fiscal fue ayer la cosa en la campaña aunque Isabel Díaz Ayuso nos dejó otra propuesta para la polémica crear un parque de vivienda pública para aquellos propietarios que encuentren sus casas ocupadas con K

Voz 0545 01:45 que no se preocupen nosotros vamos a poner también viviendas del parque social de la Comunidad de Madrid para aquellas familias cuyas viviendas sea ocupada por qué no se trata de crear alarma como está haciendo Podemos se trata de poner soluciones al que ocupa en cuarenta y ocho horas fuera

Voz 0277 02:01 fuera de casa ya está bien

Voz 1275 02:10 los candidatos al Ayuntamiento de Madrid Se van a pasear este miércoles por la pradera con la encuesta en mano de Sigma Dos Carmena revalidaría según este sondeo la alcaldía con dos concejales más no sumaría a Madrid en pie que no obtendría representación pero podría gobernar cuatro años más con el apoyo del PSOE de Pepu Hernández en el candidato del PP José Luis Martínez Almeida perdería siete concejales en La Ventana de Madrid Nos decía ayer que el futuro de Pablo Casado no está vinculado a lo que pase Emma

Voz 1132 02:36 no no no creo que necesariamente el futuro de Pablo Casado dependa de Madrid creo que estas elecciones no son importantes ni para Pablo Casado ni para mí hay que si el candidato y que soy el que me la voz son importa sean importantes juegas la Alcaldía creo que son importantes para madrileños y sinceramente lo digo es decir el problema que vamos a tener es que si vuelve a gobernar la izquierda se vuelve a gobernar Manuela Carmena creo que no va a ser beneficioso ni para Madrid y para los más

Voz 1275 02:58 León y Manuela Carmena lanzaba ayer una nueva propuesta una alcaldía de noche para superar el ocio de borrachera

Voz 7 03:04 el conseguir que Madrid sea una gran ciudad en la que sea compatible la creatividad de la noche ya el descanso de los vecinos y la limpieza de la ciudad

Voz 1275 03:14 este mediodía a partir de las doce y veinte Hoy por Hoy Madrid desde la pradera de San Isidro el lunes que viene el debate definitivo de los candidatos a la Comunidad que organizan la Cadena Ser en Madrid y El País

Voz 8 03:24 Madrid Madrid Madrid Destino está a la derecha destino está la izquierda

Voz 0867 03:30 este lunes veinte el debate definitivo Isabel

Voz 5 03:34 esta Ayuso Ángel Gabilondo Ignacio Aguado a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio

Voz 0867 03:40 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser y el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 1275 03:52 con la colaboración del COGAM es miércoles quince de mayo hay más noticias van en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 9 03:58 tres de los seis ascensores del Hospital Niño Jesús no funcionan desde hace dos meses no denuncia Comisiones Obreras mientras los trabajadores de limpieza del doce de Octubre afrontan su tercer día de los

Voz 1275 04:08 paros de Metro van a afectar esta tarde las líneas impares también a la cinco que lleva la pradera de San Isidro será el entre las tres y media y las siete y media de la tarde

Voz 9 04:14 con servicios mínimos del cincuenta y nueve por ciento Hoy se entregan las medallas de oro de Madrid la máxima distinción de la ciudad la recibirán Carmen Linares Juan Tamariz el roto la mesa estatal por el blindaje de las pensiones y se necesita

Voz 1275 04:25 tan familias de acogida para cincuenta niños y niñas saharauis la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid hace un llamamiento a las familias de la Comunidad para participar este año en el programa Vacaciones en paz

Voz 10 04:37 deportes

Voz 5 04:40 en Hoy por hoy

Voz 1275 04:43 de año si Griezmann se marcha del Atlético de Madrid Sampe buenos días buenos días Laura al propio jugador lo confirmó a última hora de ahí

Voz 1161 04:50 ayer en la cuenta oficial de Twitter del Atlético Madrid tras reunirse con Miguel Ángel Gil Marín el Cholo Simeone y el director deportivo Andrea Berta tras cinco temporadas como rojiblanco no le han servido que el club pusiera este año todos sus pies y la rebaja que tendrá su cláusula de doscientos a ciento veinte millones hace que se marche casi seguro al Barça aunque desde allí no lo confirman Griezmann su despedida

Voz 0198 05:08 quería enseguida hablar con vosotros críticos para deciros que he tomado la decisión de irme me ha costado no coge el ese camino de los es lo que siento y lo que necesito

Voz 1161 05:20 se desmantela poco a poco el Atlético del Cholo Simeone a la salida de Griezmann se suman las confirmadas de Godín Lucas Hernández Juanfran y Filipe Luis pero puede haber más otro que podría irse es el centrocampista Rodrigo hay tres equipos dispuestos a pagar su cláusula según adelantaba a Manu Carreño el Barça el Bayern de Munich y el Manchester City

Voz 2 05:36 Mercedes en Madrid en la filial de Mercedes

Voz 11 05:39 en España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 05:46 saber cómo siguen hasta ahora las carreteras madrileñas en este día festivo en la capital de gente Teresa Serrano buenos días

Voz 12 05:51 buenos días pues persiste el miércoles muy apacible en las vías madrileñas se nota ese festivo en la capital que decías despejadas tanto las rondas m cuarenta m cincuenta y también los accesos a la capital

Voz 1275 06:01 gracias Teresa el tiempo hoy atentos al mercurio Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:06 buenos días el tiempo soleado con temperaturas más altas que ayer las mínimas han bajado menos ambiente fresco en estos momentos durante la tarde superaremos con facilidad los treinta grados en toda la Comunidad al sur cerca de los ríos Tajo y Tajuña máximas alrededor de los treinta y cuatro grados calor plenamente veraniego con viento fuerte al final de la jornada y mañana situación parecida a la de hoy a partir del viernes temperaturas más bajas ya algunos chubascos

Voz 1275 06:33 hoy se abren catorce piscinas municipales y el acceso gratuito por San Isidro las inscripciones restantes irán abriendo progresivamente la temporada acabará el veintidós de septiembre una semana más que el año

