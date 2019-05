Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (15/05/2019)

el resultado heridas de diversa consideración tras la colisión entre dos camiones y un turismo ocurrida en el kilómetro ciento cuarenta y seis de la XXXI en Almansa en Albacete los hechos han tenido lugar sobre las cuatro y veinte de esta madrugada y las personas heridas son una mujer de veinte años un hombre de veintiséis y una tercera persona de la que no han trascendido los datos de la campaña electoral el presidente de la Junta y candidato del PSOE Emiliano García Page tiene hoy una amplia agenda en Guadalajara en el PP actos con la número uno del partido al Parlamento Europeo Dolors Montserrat en Ciudad Real y todo esto en un día donde se prevén cielos completamente despejados en toda Castilla La Mancha habrá temperaturas muy altas la máxima estará en Talavera de la Reina donde se van a registrar hasta treinta y seis grados de temperatura

Voz 4

00:54

