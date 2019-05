Escucha las noticias de las 10:00 (15/05/2019)

bon día decenas de personas esperan la llegada del presidente en esta avenida Lluis Companys los voluntarios de las entidades independentistas han habilitado un pasillo de unos cien metros desde el Arco de Triunfo hasta las puertas del tribunal por donde se prevé la llegada de Quim Torra arropado por varios miembros de su Gobierno también dirigentes independentistas ya alcaldesa en pocos minutos se va a repetir la imagen de un presidente de la Generalitat subiendo las escaleras del Tribunal Superior de Justicia catalán después que Artur Mas como presidente en funciones lo hiciera por primera vez en octubre de dos mil quince por la consulta del 9N pero muy probablemente la fotografía de los independentistas apoyando a su líder no tendrá nada que ver porque a esta hora la concentración de los manifestantes es al menos discreta

en dejar Cataluña uno de los miembros de la lista de Ciudadanos para el Parlamento Europeo Jordi Cañas acaba de decir que su partido va a votar a favor de la designación de Miquel Iceta como senador por parte del Parlament lo acaba de decir Cañas en La Ser en Cataluña después de conocerse que Esquerra no va a apoyar esa designación

sí lo que no es normal es poco habitual por no decir nada habitual es que aquellos que votaron Alicia Sánchez Camacho su momento o Albiol para votar en contra de Z ciudadanos va a agotar en cuenta dice tengo presente el Senado pero no es quién para determinar qué es la de Ortega experto hace Arsenal