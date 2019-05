Las noticias de Andalucía, 11:03 (15/05/2019)

once detenciones en una red muy organizada de hecho los investigados tenían pleno conocimiento de la llegada de las pateras procedentes de Marruecos al litoral español información a la que accedían gracias a los contactos que mantenían con un miembro de esa asentadas en el país de origen una vez aquí en España los migrantes eran recogidos directamente en vehículos y eran trasladados a fincas y pisos supuestamente seguros donde permanecían privados de libertad hasta que recibían un segundo pago que solía ser de mil euros según los investigadores la red desmantelada traficado con medio centenar de inmigrantes de origen marroquí barrio de ellos menores de edad de los once detenidos ya hay siete en prisión

Voz 1541

01:00

no aguanta la presión hasta que revienta ella pudo defenderse porque pudo refugiarse en el domicilio cuando me vio con el cuchillo en la mano son justificaciones ante el jurado de José Manuel el hombre que apuñaló a su ex pareja en Olivares hace dos años y medio en presencia de sus hijos de tres y cinco años aunque también ha dicho que está arrepentido y que él es el responsable de esa muerte pero durante un forcejeo en el que ella llegó a quitarle el arma homicida un mes antes el juzgado le había denegado a Estefanía una orden de protección la noche anterior al crimen el acusado le había enviado menos Pages en los que les decía cuerna era de mierda o que tenía la piel de rata rapera