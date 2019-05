Escucha las noticias de las 12:00 (15/05/2019)

Voz 1673

pues a la espera de que si sabría el hombre fuerte de Esquerra comparezcan media hora fuentes del partido insisten en que están convencidos en el no Iceta porque dicen no les ha gustado nada la actitud de los socialistas después del veintiocho de abril aunque a nadie se le escapa que la decisión llega en plena campaña a primera hora también ha habido reunión de Jones para Cataluña que no apoyará a la designación del líder del PSC lo más probable es que esto se trata K en otro no aunque no hay que olvidar que los de pulmón necesitan la complicidad del PSOE en el Congreso de los Diputados para tener un grupo propio con lo cual con el voto en contra de los tres partidos independentistas el salto de Iceta al Senado puede darse prácticamente por descartado por lo menos por ahora aunque no hay que olvidar que la votación de mañana va ser secreta Ike en la elección depende de un único voto