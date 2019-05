Escucha las noticias de las 13:00 (15/05/2019)

Miquel Iceta avisa si los independentistas bloquean su nombramiento como senador en representación del Parlament de Catalunya recurrirá ante el Tribunal Constitucional palabras del líder de los socialistas catalanes hace unos minutos en Barcelona desde allí informa Pablo Tallón Iceta asegura que no piensa impulsar negociaciones de última hora porque dice su designación como senador es un tema de cortesía parlamentaria pero también un derecho de su grupo parlamentario en esa línea el primer secretario del PSC critica que se está faltando al respeto a los seiscientos mil votantes de su partido y amenaza con acciones legales si mañana se consuma el vetó su no se produjo

en estos momentos está a punto de comparecer el hombre fuerte de Esquerra en el Parlament Sergi Sabrià que tendrá que justificar por qué sus treinta y dos diputados votarán mañana que no IDC asuntos han hablando en los últimos minutos los principales líderes políticos acaba de hacerlo el propio presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez en San Sebatián

no están vetando a Miquel Iceta lo que están haciendo es vetar

a la convivencia al diálogo al entendimiento lo que demuestran es tener miedo las soluciones tener miedo al diálogo tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible y que la única alternativa se llama Constitución vía estatutaria que es precisamente la que defiende el Partido Socialista

creo que no es el más indicado para presidir la Cámara legislativa que dependiendo de hasta dónde llega el desafío de la Generalitat puede tener que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución aquí y ahora tendrá que ser Pedro Sánchez del que consiga sacar adelante su candidatura y me temo con las contraprestaciones que los independentistas le están poniendo encima de la mesa como siempre

Voz 0040

02:04

el Parlamento catalán propone todos los senadores da igual los de Ciudadanos los del PP los del PSC todos no vamos a bloquear las instituciones no lo hemos hecho nunca nadie ha hecho nunca también es verdad y por tanto eso tiene que funcionar otra cosa es lo que votaremos en el Senado que votaremos no con las dos manos