Escucha las noticias de las 14:00 (15/05/2019)

Voz 1018 00:14 de hecho no se custodia Antonio Marcos muy buenas tardes definitivamente Esquerra Republicana de Cataluña antepone su tacticismo de partido Iveta al plan de Pedro Sánchez para el Senado los republicanos confirman que sus treinta y dos diputados votarán mañana no a la candidatura de Miquel Iceta para convertirse en senador a propuesta de la Cámara autonómica catalana lo que salvo sorpresa bloquea cualquier posibilidad para que pueda dirigir la vida política del Senado a partir del día veintiuno en la nueva legislatura Sergi Sabrià portavoz de Esquerra dice que no les queda otra opción Iceta habla de aberración democrática

Voz 1591 01:07 estaríamos frente a una aberración democrática que privaría al grupo socialista de su derecho nuestra intención es llevarlo al Tribunal Constitucional en cuanto entendemos que es una vulneración al derecho a la participación política desde las Sebastián pero

Voz 1018 01:20 pero Sánchez no oculta su enfado político porque la actitud de Esquerra trasciende el ámbito de lo personal

Voz 1732 01:24 lo están vetando a Miquel Iceta lo que están haciendo es vetar a la convivencia al diálogo y al entendimiento lo que demuestran es tener miedo las soluciones tener miedo al diálogo tiene miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible y que la única alternativa se llama Constitución iba Estatutaria que es precisamente la que defiende el Partido Socialista

Voz 1018 01:48 a Pablo Casado y Albert Rivera no les sorprende este episodio

Voz 5 01:51 creo que no es el más indicado para presidir la Cámara legislativa y ahora tendrá que ser Pedro Sánchez del

Voz 6 01:57 que consiga sacar adelante su candidatura y me temo

Voz 5 02:01 con las contraprestaciones que los independentistas le están poniendo encima de la mesa como siempre

Voz 7 02:06 el Parlamento catalán propone todos los senadores y no vamos a bloquear las instituciones no lo hemos hecho nunca nadie lo ha hecho nunca también es verdad y por tanto eso tiene que funcionar otra cosa es lo que votaremos en el Senado que votaremos no con las dos manos

Voz 1018 02:17 Fuentes de PP acepta la posibilidad de votar mañana si hay Z Si se confirman no d'Esquerra Rivera como acabamos de escuchar ese limita a comprometerse a no bloquear las instituciones pero no dice cuál será el sentido del voto

Voz 8 02:29 de su partido si atendemos a las palabras de

Voz 1018 02:31 el portavoz Lorena Roldán pasa por las

Voz 8 02:34 son ya más hacia de nuestro voto va a ser una hasta

Voz 9 02:36 acción sí que somos bastante críticos con la manera en que el PSC y el señor Iceta del señor Sánchez han gestionado todo este tema de la designación de senador autonómico no se hace así normalmente lo que hay es un diálogo entre los grupos yo creo que no son las formas de hacerlo y al final esto pues de ha pasado factura de alguna manera no

Voz 1018 02:55 con Pablo Tallón echaremos cuentas a partir de las doce y media sobre sí es no es abstenciones posibles Quim Torra ha declarado como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por negarse a retirar los lazos amarillos tal y como le exigió de forma reiterada la Junta Electoral Central naturalmente va de víctima es una cornada

Voz 10 03:11 es un acuerdo nulo de pleno derecho porque fue dictado por un órgano que no era ni es competente para dictar esa resolución los hechos eran competencia de la Junta Electoral Provincial no de la central pero no podemos conformarnos hay que combatir la mala fe y la falta de rigor jurídico con la que actúan buena parte de organismos instituciones y aparatos de Hora catorce

Voz 1018 03:35 añadan a todo lo anterior que la Fiscalía de Cataluña pide a la Justicia de Barcelona que se procese por organización criminal a XXI imputados por otros delitos vinculados con el uno de octubre entre ellos están los máximos directivos de la radio y la televisión autonómicas es quince de mayo es día festivo en Madrid San Isidro hoy sabemos curiosamente que el triunvirato madrileño de Vox también canta

Voz 11 03:56 nadie Madrid más aquí Carmela que puedo cuando te queda aquí

Voz 2 04:03 Miley verdad es que no sé que estoy cuando cantan o cuando hablan además

Voz 12 04:09 Civil busca a un hombre en Galicia tras agredir con un cuchillo en el cuello a su pareja en la localidad coruñesa de Vimianzo el estado de la víctima de cuarenta y ocho años de edad escribe no había denuncias previas hoy se ha encontrado en Palma el cuerpo sin vida de una mujer de cincuenta y tres desaparecido hace tres días había señales de violencia Donald Trump firma hoy la orden ejecutiva que prohibirá a las compañías americanas usar equipos de telecomunicaciones fabricados por la compañía china Huawei en la práctica supone un importante obstáculo al desarrollo del Internet del futuro del cinco G el Senado de Alabama aprueba la ley más restrictiva para el aborto de todo Estados Unidos el proyecto prohíbe la interrupción del embarazo incluso los casos de violación incesto o lo ampara cuando la gestación suponga un peligro para la vida de la madre ocho de cada diez diversidad varios tiene padres con estudios superiores la capacidad económica familiar sigue siendo determinante para acceder a la universidad debido a la subida de tasas la falta de una política de becas explica la desaparición de las carreras más las familias monoparentales piden medidas especificas que las protejan de la pobreza de la discriminación número triplica al de las familias numerosas y la gran mayoría tiene como cabeza visible a una mujer casi la mitad de ellas están sin trabajo en Asturias de los Deportes premió a la ex esquiadora estadounidense Lindsey Vonn campeona olímpica y doble oro mundial Bom batió el récord femenino al conseguir ochenta y dos victorias de la Copa del Mundo

