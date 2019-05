Las noticias de Andalucía, 16:03 (15/05/2019)

Voz 3

01:26

Beltrán Pérez insiste por la vía de Vox no como plantea gobernar con ellos pues veo que están bastante afines no en la cuestión fiscal lo dijo eso en algún momento si veo que usted gobernar adelante a reducir multa al Braga que no son la Aguer de radical en Sevilla disculpe que estoy estoy en el uso de la palabra es esto no es un combate de boxeo señor Pérez que usted gusta pero en este asunto parte politico en donde cada uno deberá rematado por favor puestas una petición de palabras el que usted queda golpes bajos