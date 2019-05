Las noticias de Asturias, 16:03 (15/05/2019)

viendo un problema de medios al contrario yo creo que una vez que se ha acabado y que se está en ello se está celebrando correctamente adecuadamente va cumpliéndose el programa que el procedimiento es largo pesados es que es muy complicado es que no es un robo cualquiera no es el ale o una alcoholemia alcoholemias

Voz 3

00:38

Fernández visitó junto a la directora general de Justicia Encarnación Vicente las instalaciones que van a someterse a una redistribución de momento no hay plazos aunque desde la Administración pública recuerdan que las obras están presupuestadas ahora falta la planificación el proyecto a lo largo de dos mil diecinueve más en tribunales el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha rechazado hacerse cargo de las diligencias abiertas contra el diputado del PP y ex secretario general del partido Luis venta Coeli por presuntas amenazas al portavoz del grupo municipal del PP de Gijón Pablo González así devuelve al Juzgado de Instrucción número cinco de Gijón la causa el auto explica que además de no haberse enviado una exposición razonada para el traslado de dicha causa abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo respalda que las salas de lo Civil y Penal de los TSJ no son competentes para el enjuiciamiento de los delitos leves o antiguas faltas que carecen de aforamiento en nuestro ordenamiento jurídico y el Ayuntamiento de Avilés y la Asociación por la diversidad Caleil le han convocado una concentración en la plaza de España este viernes a las siete de la tarde con motivo de la celebración del Día Mundial contra la LGTB fobia la concentración busca visibilizar las situaciones de presión que aún vive el Colectivo de lesbianas gays bisexuales y transexuales