Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:03 (15/05/2019)

desde hace varios años en este popular barrio llevan instaladas familias que han ocupado viviendas sociales un hecho que viene provocando tensión y malestar entre los vecinos la presidenta de la Asociación Ascensión Merino reconoce que están cansados de ver que no se da una solución a una problemática que les complica la convivencia en el día a día

en Toledo una joven de diecinueve años ha sido atropellada por un turismo en el barrio del Polígono la chica atropellada tiene afectados una rodilla You nombró a consecuencia del golpe por lo que ha tenido que ser trasladada al hospital Virgen de la Salud la conductora del vehículo ha dado negativo en el control de alcoholemia sería como

Voz 4

01:16

convierte al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más se para el coche quise suben Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque están saliendo a nominales sabes no