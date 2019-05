Las noticias de Canarias, 17:02 (15/05/2019)

Voz 1278

según informa la provincia un hombre y una mujer han subido esta tarde al tejado de un edificio en Las Palmas de Gran Canaria como acto de protesta contra el Ayuntamiento porque dicen les ha quitado a su bebé recién nacido la pareja ha subido a la azotea de ese inmueble de al menos cinco plantas allí amenazan con tirarse al vacío o con quemar ese edificio si no se resuelve la situación ahora mismo la Policía Nacional estaría negociando con ello seguiremos pendientes de esa información cambiamos de asunto porque la Audiencia de Las Palmas ha comenzado hoy el juicio contra el ex jefe de la Demarcación de Costas en Canarias Se le acusa de prevaricación y también de falsedad en la autorización el proyecto de creación de la playa grancanaria de Tauro los ecologistas yo en particular fueron quienes en dos mil diecisiete dieron la voz de alarma de esas presuntas irregularidades José María Hernández de León ha defendido hoy su inocencia ha dicho que procedió siempre dentro de la legalidad y asegura haber sido víctima de una encerrona esto choca con el planteamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente que pide para él tres años y medio de