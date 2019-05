Las noticias de Aragón, 18:02 (15/05/2019)

Voz 2

00:24

no no sirve eso de que no se sancionará durante un periodo de tiempo porque es es una ambigüedad las normas son para cumplirse y las quiénes son para aplicarse cuando el propio órgano político administrativo dice que no va a sancionar es que tiene serias dudas acerca de la claridad con la que ha intentado aplicar esta norma que esto corresponde a la negociación colectiva hubo lagunero de empresa