Las noticias de Catalunya, 18:02 (15/05/2019)

bona tarda la defensa instalar un centro de barrio Rousseff de Rubí Malgrat las protestas de la Xunta ven ITA en vida Bains al municipio sirvieran Caquetá no ensayó cada cuatro o no acompañantes Watt directora de Gaya la Dirección General a la infancia Ilda Cabanas

Voz 3

00:28

poder Faye que sí podemos explica Ana que está tienen que están preocupadas que no no nos preocupa que no no no tendrán problemas la Generalitat hasta que no abandonen más ningún