Escucha las noticias de las 19:00 (15/05/2019)

Voz 2

00:44

votaremos que no porque no corresponde escoger el presidente del Senado lo que corresponde al Parlament es escoger un senador que defienda la autonomía de Cataluña lo que vemos aquí es un intrusismo el señor Pedro Sánchez del PSOE que quieren que escojamos aquí una cosa que no ha sido votada todavía decía Batet por tanto Miquel Iceta salvo sorpresa de última hora no saldrá escogido senador mañana a la negativa de sus para Cataluña se suma al área Esquerra árabe a la CUP frente a las abstenciones de PP y Ciudadanos no serán suficientes votos a favor de comunes y el propio PSC un PSC