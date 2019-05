Escucha las noticias de las 21:00 (15/05/2019)

a los factores que han degradado nuestra educación universitaria hasta provocar que deje de funcionar como ascensor social como garantía de equidad entre los estudiantes con más y menos recursos eso ya no es así tal y como revela una encuesta publicada hoy en la que han participado más de cuarenta mil universitarios la enorme mayoría de ellos dependientes de sus padres y procedentes de familias con estudios superiores esa es la realidad enseguida vamos a identificar los factores que nos han llevado hasta aquí y qué podemos hacer para solucionarlo antes nuestra habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches

tras un aviso al Servicio de Emergencias los agentes lo encontraron en una playa del municipio vecino de Muxía estaba ensangrentado debido a las heridas que él mismo se ha provocado pero que según fuentes de la investigación consultadas por la SER no ponen en peligro su vida el hombre se dio a la fuga después de acuchillar esta mañana su pareja en su centro de trabajo una brutal agresión tras una fuerte discusión la mujer de cuarenta y ocho años ha sido operada y continúa en estado grave en el Hospital Clínico de Santiago que esta tarde ha habido concentraciones de condena en Santiago y en Vimianzo la localidad en la que se produjo el apuñalamiento

pareja que se había atrincherado en una azotea y amenazaba con suicidarse si no les devolvían la custodia de su hijo la policía y los bomberos han conseguido negociar con ellos en la calles Ser Las Palmas ha conseguido hablar con este hombre se llama José Hernández

así lo doce h fuimos esta mañana al centro salvo poner la vacuna correspondiente con todos los papeles en regla e Iván Puig judicial menorquín Michelle Salas me las no la quitarla con Michelle nos engañaron como Gino

mañana se vota su designación como senador pero sólo cuenta con los votos de PSC y los comunes los independentistas han confirmado que votarán en contra y además han tumbado un intento de los socialistas para cambiar ese sistema de votación lo han confirmado los portavoces de Esquerra Junts per Catalunya lo pensaron

Nos a Carmen Vela para que esto no vuelva a ocurrir

XXVI Estados y los gigantes de Internet han lanzado esta tarde en París un compromiso para luchar contra el terrorismo en la red y eliminar los contenidos extremistas la primera ministra de Nueva Zelanda cinta Alan anfitrión el presidente Emmanuel Macron han señalado que el llamamiento no tiene precedentes nuevos de este compromiso es que la regulación de Internet que hemos hecho en Europa se amplía a nivel geográfico a otros países y continentes además asocia a los actores de Internet las fundaciones y la sociedad Macron ha conseguido que sean los gigantes de la Red y sus filiales los que frene la difusión de contenidos terroristas frente a posturas más laxas como las defendidas por Washington los participantes en la conferencia minimizaron la ausencia de Estados Unidos entre los firmantes y Macron dijo que aunque ese país apoya el objetivo diversas todavía en la manera de logran

