Escucha las noticias de las 22:00 (15/05/2019)

la Cadena SER Hora veinticinco estén republicana finalmente no apoyarán la designación del socialista Miquel Iceta como senador autonómico paso previo para que pueda convertirse en presidente del Senado como es la voluntad del presidente del Gobierno Pedro Sánchez el mensaje que manda Esquerra con esta decisión no puede ser peor un no hay seta es un no a cualquier tipo de diálogo o de solución que nos saque del bucle tanto que en Esquerra una extraña habilidad cuando parece que conduce sus pasos hacia la solución da un volantazo de golpe y se convierte en un interlocutor imposible quizá este último volantazo la negativa a convertirse ETA en presidente del Senado suponga la caída definitiva de la careta Esquerra igual que el partido de Puigdemont se llame como se llame están abonados al cuanto peor mejor porque cuanto mejor mejor no les interesa viven encantados en la dinámica de la ruptura y cualquier cosa que suene a posibilidad de acercamiento la dinamita decían en su momento los republicanos que su voluntad era ensanchar la base independentista la última encuesta del CIS catalán les deja en evidencia pero parece que a ellos les da igual desprecian la voluntad del diálogo de Pedro Sánchez que pecó de ingenuo posiblemente al anunciar el nombre de Iceta a los independentistas no se les acaba de conocer nunca pero ya queda claro que convierten cualquier asunto en este caso la cortesía parlamentaria en materia de mercadeo insisten en los gestos que tiene que hacer el Gobierno para obtener sus favores que gestos ha hecho Esquerra Republicana que gestos piensa hacer Esquerra Republicana negar cualquier posibilidad de consenso parlamentario pone muy difícil el entendimiento será difícil encontrar a otro Iceta para presidir la Cámara territorial si rechazan a alguien como él especialmente sensible a la diversidad de este país a quién quieren los independentistas su negativa realmente es muy difícil de entender y es evidente que no quieren rebajar el tono del conflicto Ángels Barceló siguiendo la tertulia de Hora veinticinco con Victoria Lafora Milagros Pérez Oliva María Esperanza Sánchez en la mesa de producción Pedro Blanco y Sastre buenas noches o las buenas noches Barceló el veto de los independentistas a Miquel Iceta ha pasado esta tarde de ser una opción probable a una realidad que mañana se va a escenificar eso ha anunciado Esquerra hizo Cataluña cuya mayoría ha impedido también la maniobra