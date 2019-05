Escucha las noticias de las 01:00 (16/05/2019)

que le pregunten a Panathinaikos cómo cómo llega y cómo alcanzó la Final Four es decir si me piden mi pronóstico favoritismo CSKA pero pienso que porque no

prorruso ruso la verdad Hay llegaban además pues bueno de Dan sin sin ganar la Euroliga desde dos mil dieciséis unos asiduos es leía hoy a declaraciones de gente del cuerpo técnico de estudios que desean que nadie tiene más presión en esta final four que el CSKA de Moscú sí es verdad que también les pondría un poquito por delante y sí que me atrevería decir que sí que creo que él que gane de esa semifinal entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú eso que va a terminar ganando la Euroliga en el domingo pero bueno yo voy a apostar por el Real Madrid porque vienen ven muy buen momento porque están muy ilusionados con esa posibilidad de ganar la que sería la segunda Euroliga de manera consecutiva que se dice pronto les veo muy capaces de conseguir

Voz 1

01:27

lo dejamos en bueno si quieres anunciar veamos y queremos que la visita va a ser ilustre fíjate qué has ninguna duda pero claro al cien por cien ilustre casi podríamos decir ilustró hicimos Pablo Laso va a estar aquí pues eso mismo queda no no no puede haber nadie más ilustre es el entrenador que se ha hecho más grande al Real Madrid si recordamos que antes hola Marta de de cómo estás CSKA creo que es décimo sexta comparecencia en los últimos dieciocho años