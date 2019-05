Las noticias de Galicia, 06:50 (16/05/2019)

Voz 0684 00:00 es Andrés Calamaro roza ley Amaya Carlos haces Sidecar está hará de Pedro Mon Laffer hacerte más de treinta bandas pasarán este año por el festival torta América del cuatro al seis de julio en Caldas de Reis naturaleza acampada gastronomía la mejor música compra Jacko entrada importa Félix y viven la experiencia aporta

Voz 0846 01:25 qué tal muy buenos días custodiado por la Guardia Civil ha pasado la noche el hombre cayera apuñaló a su expareja en Vimianzo el agresor machista fue detenido en una playa de Muxía ella está grave en el Hospital de Santiago y el alcalde de Vilanova el popular Gonzalo Durán tendrá que declarar como investigado por haber llamado cháchara para todo a la presidenta de la Diputación de Pontevedra Carmela Silva otra huelga en la sanidad gallega la plantean los médicos de atención primaria para el próximo diecinueve de junio y la campaña de las municipales que el ministro en funciones de Fomento José Luis Ábalos y el presidente de la Xunta Núñez Feijóo plantean como una segunda vuelta de las generales es jueves dieciséis de mayo ir cambió definitivamente el Tien volar a Capello buenos días buenas ya Xaime Galicia

Voz 1271 02:07 despierta con nubes y las lluvias llegarán en primer lugar a la provincia de A Coruña luego se irán extendiendo al resto del territorio por la mañana serán precipitaciones débiles tipo Bayo pero por la tarde caerán en forma de chubascos bajan las temperaturas máximas de forma importante aunque no hará frío las mínimas eso sí se mantienen sin cambios tendremos además viento del noroeste vamos a ver en qué se concreta

Voz 0846 02:29 en esos cambios en nuestra ronda A Coruña Elena López Coruña nos vamos hasta el hubo Carmen López

Voz 4 02:36 buenos días Xaime nublado y once grados en Ourense Miguel Bernárdez muy buenos días nubes y claros en Ourense y trece grados Pontevedra Ramón ella qué tal buenos días algunas nubes en Pontevedra tenemos catorce grados doce en Vilagarcía Vigo María Díaz

Voz 1271 02:50 buenos días que cielos nublados y quince grados

Santiago Lara aguanta para momentos sin llueve

Voz 1271 02:55 no tenemos once grado pues de momento no hay lluvias pero

Voz 0846 02:57 sin nubes los deportes echa encima un fin de semana decisivo para los equipos gallegos cada uno con aspiraciones muy diferentes la del Celta sellar la permanencia ante el Rayo Vallecano Mauro Picatoste

Voz 0032 03:08 a pesar de que la temporada llega a su fin lo que no termina son los reconocimientos para la temporada de Iago Aspas la última ha sido nombrado mejor jugador de abril de la liga por delante de Gonçalo Guedes del Valencia de Karim Benzema del Real Madrid en declaraciones posteriores el delantero muelles ha mostrado su orgullo por este reconocimiento de cara al partido contra el Rayo a pesar del mal sabor de boca que quedó en Bilbao asegura que se ven con posibilidades de ganar al Rayo Vallecano eso sí dice que la temporada es decepcionante ya que el puesto que se va a ocupar finalmente no era el que esperaba a principio de la campaña

Voz 0846 03:38 en el derbi de segunda en el Anxo Carro y Lugo quiere poner tierra de por medio con el descenso será Mejide

Voz 5 03:44 el Club Deportivo Lugo necesita más que nunca a su afición remando en la misma dirección este domingo diecinueve de mayo en el derbi ante el Deportivo de la Coruña Carlos Pita el capitán del equipo amurallado tiene claro el mensaje que quiere transmitir a esos aficionados porque más importante que tenemos un partido decisivo

Voz 6 04:01 con la nos trascendental para para el futuro

Voz 0846 04:05 de equipo club el Deportivo quiere seguir acariciando a acariciando la promoción Fran Hermida

Voz 7 04:10 el proceso electoral del Deportivo gana temperatura Fernando Vidal finalmente va a tomar parte en ese proceso y será el cuarto candidato en liza esta mañana además conoceremos al detalle el proyecto de Jesús Martínez Loira el primer candidato que se decidió a postularse para la presidencia del Depor dará a conocer hoy cuál es su equipo de trabajo

Voz 0846 04:56 empezamos con el último caso de violencia machista ayer en Vimianzo La mujer acuchillada en el Hospital de Santiago el agresor fue detenido a última hora una playa de Muxía Dara Trust

Voz 1271 05:06 aviso al Servicio de Emergencias los agentes lo encontraron en una playa estaba ensangrentado debido a las heridas que él mismo se había provocado pero que según fuentes de la investigación consultadas por la SER no ponen en peligro su vida aún así fue trasladado al Hospital Virgen agradece en nombre se dio a la fuga después de acuchillar a su pareja ayer por la mañana en un centro de trabajo una brutal agresión tras una fuerte discusión la mujer de cuarenta y ocho años ha sido operada y continúa en estado grave en el Hospital Clínico de Santiago los vecinos de Vimianzo se concentraban ayer en señal de repulsa hay exigían medidas para acabar con la violencia machista

Voz 12 05:41 anuncio ha mentido nunca máis

Voz 1271 05:48 la mujer trabajaba para el sindicato Unións Agrarias que también se concentró ayer frente a su sede en Santiago la campaña electoral fue suspendida ayer en ese municipio de la Costa da Morte

Voz 0846 05:57 el alcalde de Vilanova del Partido Popular deberá declarar como investigado el próximo veinticinco de junio en los juzgados de Pontevedra después de haber llamado cháchara toda Carmela Silva los recordamos

Voz 13 06:07 bueno político gobernados por el Ayuntamiento de Vigo por el anciano Abel Caballero hizo Thatcher para todo que es que es Carmela Silva

Voz 0846 06:15 la querella presentada por la presidenta de la Diputación de Pontevedra por incitación al odio fue admitida a trámite la jueza citó al alcalde de Vilanova primero como testigo y tras recurrir el propio Gonzalo Durán ahora está obligado a comparecer como investigado los insultos del alcalde de Vilanova Carmela Silva generaron en su día uno hallada de críticas contra el regidor que se negó a dimitir a pesar de la presión social hice plantea una nueva huelga en la sanidad gallega

Voz 1271 06:41 huelga a nivel autonómico el diecinueve de junio hartos de las promesas incumplidas del Sergas y de participar en multitud de reuniones en las que no se concretan las medidas para solucionar la situación han creado una asamblea de Areas Sanitarias de Galicia con el objetivo de impulsar ese parón Galicia no reconocen al Comité Técnico de Atención Primaria creado este martes por la Xunta se han levantado de la Reunión y aseguran que el deterioro del en el servicio cada día es más evidente mientras que el Gobierno de Gijón no toma medidas para evitarlo Carlos airea es portavoz del colectivo en Pontevedra

Voz 14 07:11 no se tomó ninguna decisión real entonces o cabreo claro que está ahí no eso que vamos no con asuntos todo sobretodo de médicos se que que esta sobrecarga y a falta de respuesta no es malo no se va a tener que tomar medidas

Voz 0846 07:30 no lo sabe de junio es la fecha que se plantea para esta huelga nos vamos de campaña

Voz 8 07:34 eh

Voz 0846 07:43 martes fue Pedro Sánchez ayer era el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos Se refería así a Feijóo en su mitin de Santiago

Voz 15 07:54 tampoco le viene del todo mal es lo que en lo que creo que no estaba porque que no le viene viene sales en Galicia el hubiera venido bien salvar la cara en Galicia y que Casado pues hubiera llevado eh

Voz 16 08:10 el golpe y se lleva hijo como dándole la razón si la primera Volta no vemos finos

Voz 0846 08:17 la segunda no podemos no podemos fallar para que no gobierne ni el PSOE ni las mareas

Voz 16 08:22 que nadie piense que pueda haber un alcalde del PSOE siglos los votos dar mareas se llevó todo Benega no menos éxito que todos sabemos que quince hay alcaldes de mareas porque os hoy fisio con él es a sesión de investidura ellos mantuvo durante os catro hora dice que yo soy by millones peor si da igual sin Santiago en Padrón en A Coruña gobernaban mareas propios hoy votamos alcaldes de mareas para ser alcaldes

Voz 0846 08:49 avanza la campaña y crece la tensión en La Ventana de Galicia aquí en la SER debate sobre infraestructuras entre candidatos de las diferentes listas que concurren al Concello de Santiago

Voz 0377 08:58 esa cláusula fala que la estación construir así como muy tarde canosa premios en cualquier momento en cualquier momento en cualquier momento cuando queda dice

Voz 17 09:06 pero seamos claros toque te pregunto cuándo

Voz 0377 09:14 Esther tres coma cinco millones de viajeros pregunto a contestar con claridad o proxecto básico estación de ferrocarril definitiva está Feito y entrega de Madrid

Voz 17 09:24 ella intentó una brigada Face lo no