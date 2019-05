Escucha las noticias de las 07:00 (16/05/2019)

bueno muy buenos días Donald Trump no defrauda esta noche han materializado todos los anuncios de agitación de dispersos que venía anticipando empezando por Oriente Medio EEUU ha ordenado evacuar a todo su personal diplomático no esencial de Irak en plena escalada de tensión con el vecino Irán Alemania y Holanda se han suspendido también sus misiones militares en Irak pero nadie aclara exactamente cuál es la nueva amenaza a la que se refieren más allá de la amenaza que representa la política exterior de Donald Trump esto en el Golfo Pérsico también esta noche ha suspendido todos los vuelos entre EEUU y Venezuela ya tiene respuesta de Maduro

la Casa Blanca suspende los vuelos con el argumento de la seguridad y por último pero no menos grave

Voz 1727

01:29

acaba de recrudecerse el presidente ha declarado una emergencia nacional para prohibir a las empresas que contraten a proveedores extranjeros no la cita pero la medida ataca directamente al gigante de chino Huawei que es puntero en la instalación del cinco G la tecla que de momento parece no querer tocar directamente al menos Donald Trump es la europea según la cadena CNBC el presidente retrasa seis meses su decisión sobre si aumenta los aranceles a los coches a los vehículos europeos y japoneses es jueves es dieciséis de mayo y aquí en España el independentismo catalán va a tumbar hoy salvo sorpresa la designación de Miquel Iceta como senador autonómico el pleno del Parlament empieza a las nueve y cuarto Il la CUP como Junts per Catalunya y Esquerra votarán en contra de Iceta que ha estado esta noche en Hora Veinticinco con Ángels Barceló