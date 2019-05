Voz 1275 00:00 Laura Gutiérrez buenos días a partir de mañana cambia el tiempo pero hoy todavía vamos a tener mucho calor en toda la Comunidad las temperaturas volverán a superar los treinta grados a mediodía enseguida vamos con lo último de la campaña electoral antes noticia que esta mañana les cuenta la Cadena Ser en Madrid el candidato del Partido Popular en Cobeña actual alcalde de esta localidad Jorge a Matos ha recibido todo tipo de de

Voz 0861 00:29 anuncia así de quejas por presuntas irregularidades durante su gestión en este Ayuntamiento de quitar multas de tráfico a contratar a un concejal de su partido del PP si el acusado incluso de comprar equipos informáticos Allen

Voz 1275 00:42 presa de su hermano Javier Bañuelos

Voz 0861 00:44 sí se gastaron más de siete mil euros en ordenadores todos comprados en la empresa donde trabajaba su hermano el alcalde Jorge a Matos lo reconoce pero defiende que no es ilegal

Voz 1 00:55 es igual que si yo mañana Decathlon a Coca una bicicleta para el concurso de los chavales trabaja birmana

Voz 0861 01:01 es a su hermana el Ayuntamiento de Cobeña también le ha adjudicado durante varios años la barra del bar en las fiestas en dos mil dieciséis incluso el alcalde su hermano formó parte del tribunal de contratación

Voz 1 01:13 es una subasta es al que más da a sobre cerrado imposible de manipular y posibles tienen mil seis Mi hermana es la que más dinero da

Voz 0861 01:19 al alcalde de Cobeña Jorge Matos también le han denunciado por quitar multas de tráfico al menos dos las dos al mismo conductor por aparcar en doble fila en la acera el agente fotografió incluso los coches pero los policías no se ratificaron en su denuncia

Voz 1 01:35 puede ser muchísimas las causas por las que un policía ratificarse a debatir la la la la gestión y la un policía

Voz 0861 01:43 el Ayuntamiento de Cobeña con el Partido Popular también se ha gastado casi cincuenta mil euros en contratar como DJ al concejal de Festejos de Ajalvir también del PP contratado para fiestas ibicencas barbacoas participa

Voz 1275 01:57 GA Matos se presenta a la reelección en Cobeña este veintiséis de mayo estamos ya en el séptimo día de campaña

Voz 4 02:12 de esa alcaldesa recibimiento a Manuela Carmena

Voz 1275 02:15 la pradera de San Isidro muy distinto al que le esperaba su rival en las urnas la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís

Voz 5 02:22 hemos la espada Negro

Voz 1275 02:29 se presenta personas de colectivos antidesahucios rodearon a Villacís embarazadísima de hecho Mallén abandona la campaña para dar a luz después la protesta se reprodujo en la caseta del Partido Popular contra Díaz Ayuso y Martínez Almeida PP y Ciudadanos acusan a Manuela Carmena de agitar estos colectivos la alcaldesa lanzada ayer esta petición al santo

Voz 1537 02:48 yo le voy a pedir es que sea para Madrid todo lo mejor eso es lo que no voy a pedir hombre de eso yo creo que se deduce que al santo me va a decir Manuela quédate tú estás muy bien sabes yo creo que el Santos me va a decir eso perdió el Santo es lo que voy a pedir es que Madrid cada vez vaya Major y luego ya te digo estoy casi segura que me dices el santo que continúe

Voz 1275 03:07 veremos qué dice el Santo quién daba Aranda de color este San Isidro han sido los candidatos de Vox

Voz 6 03:13 más nadie madre sí que puedo cuando te quedas aquí más de Madrid Madrid limpiar las hace allá por aquí

Voz 7 03:27 ya abriremos es almendras que Ferraz no quería vivir

esta tarde en La Ventana de Madrid edición especial campaña desde el hotel Hyatt de Gran Vía entrevistamos al candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado en Hoy por Hoy Madrid a partir de las doce y veinte hablamos de las diferencias entre los distritos del norte de sur de la capital el lunes veinte debate definitivo de los candidatos a la Comunidad organizado por la Cadena Ser en Madrid el país

Voz 8 03:54 Madrid Madrid Madrid Destino está a la derecha destino está a la izquierda

Voz 0867 04:01 este lunes veinte el debate definitivo Isabel Díaz

Voz 3 04:05 aunque el Gabilondo Ignacio Aguado a Serra Íñigo Errejón Rocío Monasterio

Voz 0867 04:11 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser el país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 1275 04:23 con la colaboración del con más noticias de este jueves dieciséis de mayo en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0821 04:29 Ángel Gabilondo ha presentado el programa electoral del PSOE en la Comunidad con seiscientas cincuenta medidas en materia educativa propone combatir la segregación aumentar las becas recuperar la filosofía en Bachillerato en sanidad garantizar la muerte digna o abrir hospitales de media gastan

Voz 1275 04:42 PSOE y actúa llevan hoy a la Junta Electoral los ataques que están sufriendo las formaciones de izquierdas en San Fernando de Henares banderolas hechas jirones o heces en la fachada de algunos partidos condenado el alcalde de Arroyomolinos Andrés Martínez de Ciudadanos por ocultar

Voz 0821 04:55 información una concejal del PSOE llevaba meses pidiendo documentación sobre la empresa municipal de gestión al sospechar de irregularidades

Voz 1275 05:01 en los deportes Enrique Cerezo presidente del Atlético de Madrid estuvo anoche en la SER El Larguero con Manu Carreño asegura que superará en la salida de Griezmann manteniendo a Simeone cuya en marcha sí dice de preocuparía sería veinticinco como despierta hoy el tráfico en la capital pantallas al alcanzar buenos días

Voz 1322 05:23 buenos días Laura qué tal con un vehículo averiado además en un punto muy complicado para la hora punta vaya entre el Nudo Norte y el de Manoteras a la altura del kilómetro treinta y uno novecientos está ocupando el carril derecho sentido A2 el trafico ya se retiene la zona pero ya hablamos de Hora punta en otro tramo en el que recorre Méndez Álvaro Avenida de América sentido norte por toda la ribera del Manzanares tres accesos ya complicados Conde de Casal Santa María de la Cabeza Ilha dos de salida

Voz 1275 05:51 y las carreteras como están ahora mismo DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 05:54 buenos días complicados todos los accesos destacamos lados y San Fernando a cuatro Valdemoro y Pinto a cuarenta y dos Parla cinco Alcorcón Campamento la A6 en El Plantío y Colmenar Viejo en la M seiscientos siete también muy complicada la M40 y tenemos que destacar en la M cuarenta y cinco en San Fernando de Henares hay seis kilómetros de tráfico lento por un hundimiento en la calzada que ocupa dos carriles en ciudades

