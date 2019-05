Las noticias de Galicia, 07:50 (16/05/2019)

Voz 1 00:00 preparado para esta cosecha del festival de la luz regresa el seis siete y ocho de septiembre a voy mortíferas

Voz 0846 01:40 López qué tal muy buenos días custodiado por la Guardia Civil ha pasado la noche el hombre que ayer apuñaló a su expareja en Vimianzo el agresor machista fue detenido en una playa de Muxía ella está grave en el Hospital de Santiago y el alcalde de Vilanova el popular Gonzalo Durán tendrá que declarar como investigado por haber llamado cháchara todo a la presidenta de la Diputación de Pontevedra a Carmela Silva otra huelga en la sanidad gallega la plantean los médicos de atención primaria para el próximo diecinueve de junio la campaña de las municipales que el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos y el presidente de la Xunta plantean como una segunda vuelta de las generales es jueves dieciséis de mayo cambió el tiempo Lara Capello buenos días

Voz 1271 02:21 buenos días Jaime Galicia se despierta con nubes y las lluvias llegarán en primer lugar a la provincia de A Coruña para luego extenderse al resto del territorio por la mañana serán precipitaciones débiles pero por la tarde caerán en forma de chubascos bajan las temperaturas máximas de forma importante aunque no hará frío y las mínimas se mantienen sin cambios tendremos además viento del noroeste

Voz 0846 03:24 siete de cincuenta y tres Ruth García buenos días

Voz 0846 03:58 empezamos con el último caso de violencia machista ayer en Vimianzo La mujer acuchillada está grave en el Hospital de Santiago el agresor fue detenido a última hora en una playa de Muxía

Voz 1271 04:07 tras un aviso al Servicio de Emergencias los agentes lo encontraron en una playa estaba ensangrentado debido a las heridas que él mismo se ha provocado pero que según fuentes de la investigación consultadas por la SER no ponen en peligro su vida aún así fue trasladado al Hospital Virgen edad Chun Keira DC el hombre se dio a la fuga después de acuchillar ayer por la mañana a su pareja en su centro de trabajo una brutal agresión tras una fuerte discusión una mujer de cuarenta y ocho años ha sido operada hay continúa en estado grave en el Hospital Clínico de Santiago los vecinos de Vimianzo se concentraban ayer en señal de repulsa exigían medidas para acabar con la violencia machista

Voz 10 04:41 anuncio la agresión cometida

Voz 6 04:44 no

Voz 1271 04:48 la mujer trabaja para el sindicato Unións Agrarias que también se concentró ayer frente a su sede en Santiago y la campaña electoral fue suspendida ayer en ese municipio de Acosta

Voz 0846 04:57 el alcalde de Vilanova del Partido Popular deberá declarar como investigado el próximo veinticinco de junio en los juzgados de Pontevedra después de haber llamado Chat para todo a Carmela Silva este es el momento protagonizado por Gonzalo Durán

Voz 11 05:09 es un órgano político gobernados por el Ayuntamiento de Vigo por el anciano Abel Caballero insistió para todo que es que es la media no

Voz 0846 05:18 la querella presentada por la presidenta de la Diputación de Pontevedra por incitación al odio fue admitida a tramite y la jueza citó al alcalde de Vilanova primero como testigo tras recurrir el propio Gonzalo Durán hora está obligado a comparecer como investigado irse plantea una nueva huelga en la sanidad gallega

Voz 1271 05:34 cuelga a nivel autonómico el diecinueve de junio los médicos de atención primaria hartos de las promesas incumplidas el Sergas de participar en multitud de reuniones en las que no se concretan medidas para solucionar la situación han creado una asamblea de Areas Sanitarias de Galicia con el objetivo de impulsar ese paro en la Comunidad no reconocen al Comité Técnico de Atención Primaria creado este martes por la Xunta sea levantado de la Reunión y aseguran que el deterioro en el servicio cada día es más evidente mientras que el gobierno de Feijóo no toma medidas Carlos airea es portavoz del colectivo en Pontevedra

Voz 12 06:05 no se toma ninguna decisión real entonces o cabreo claro que está ahí no eso que vamos no como asunto no pido sobre todo el médico se que que esta sobrecarga y a falta de respuesta no es malo no suele para hacer que tomar medidas

Voz 0846 06:24 la Xunta a poner coto a la proliferación de salones de juego y casas de apuestas en Galicia a partir de hoy no se concederá más licencias para este tipo de actividades lo aprueba esta mañana el Consello de la Xunta que se reúne en el Museo do Pobo Galego nos vamos de campaña

Voz 2 06:45 el martes fue

Voz 0846 06:47 Pedro Sánchez ya ayer el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos Se refería así a Feijóo en su mitin de Santiago

Voz 13 06:54 creo que eso es bueno realmente él tampoco Levine del todo mal esto lo lo que lo que creo que no estaba porque no le viene viene sales ultra en Galicia el hubiera venido bien salvar la cara en Galicia y que Casado pues hubiera llevado eh

Voz 0846 07:13 el IFE hijo como si le diera la razón

Voz 14 07:17 si la primera Volta no anduvo vemos finos una segunda non podemos fallar

Voz 0846 07:23 segunda vuelta será por eso que Feijóo se subió ayer al coche del campeón de rallys Germán Castellón el candidato por Narón el PP no se pasa de frenada y hace un nuevo trompo como

Voz 15 07:33 eh pasó hace cuatro años

Voz 14 07:35 pensé que podía haber un alcalde del PSOE sigo votos dar mareas se llevó todo Benega no menos éxito que todos sabemos que en vano quince ahí alcaldesa mareas porque os hoy fisio con él es a sesión de investidura es mantuvo durante os catro hora dice que yo soy by millones mareas by peor Si da igual sin Santiago empadronen en A Coruña gobernaban mareas propios hoy votamos alcaldes de mareas para ser alcaldes

Voz 0846 08:02 avanza la campaña y crece la tensión en la SER en La Ventana de Galicia debate sobre infraestructuras entre candidatos de las diferentes listas que concurren al Concello de Santiago

Voz 6 08:11 esa cláusula fala que la estación construirse como muy tarde uno en cualquier momento en cualquier momento en cualquier momento cuando queda dicho

Voz 16 08:19 pero usamos claro

Voz 0846 08:25 este debate muy caliente y la campaña continúa Lara

Voz 1271 08:28 los socialistas reciben a su vicesecretaria general Adriana Lastra ella hay Gonzalo Caballero eran este mediodía Ferrol después a Lugo y acaban el día en Chantada al Partido Popular empieza el día

Voz 0846 08:36 sus candidatos al Parlamento Europeo el Secretario

Voz 1271 08:39 general Miguel Tellado se reúne con ellos y con la comunidad venezolana las once y media en Santiago fijó pasa por la tarde por Porriño y a última hora va Pontevedra En Marea apoya hoy a los pensionistas en Mondoñedo en la concentración estarán Luis Villares Lidia Senra por la tarde se acercan a Ribadeo para regresar a última hora Mondoñedo la portavoz nacional del BNG acompaña a venció Ferrero candidato en Carballo en un reparto electoral a las doce a las ocho de la tarde ella y la eurodiputada Ana Miranda acompañarán al aspirante en Compostela Gorriti San Martín

Voz 0846 09:06 el melón segundos para apuntar algunos titulares de la