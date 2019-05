Las noticias de Galicia, 08:42 (16/05/2019)

Voz 1 00:00 de esta plataforma personas que luego han demostrado una innegable capacidad de liderazgo público una cuestión que se plantea es decir cuando estas personas abandonan el movimiento social quién queda al frente es decir está claro que en estos momentos al frente de esta plataforma antidesahucios no está no es tan personas con la misma capacidad de liderazgo que hace cuatro años porque personas capaces

Voz 2 00:25 de liderazgo no cometen esta

Voz 3 00:29 tropelía no hay probablemente no no cometen que hay que ser un poco tonto en términos políticos hombres pues ya enlazando con esto estaríamos toda la actividad que a veces es decir se han disparado contra sí mismos pero sobre todo por lo tanto la pregunta es quién es al frente de bueno todo añeja no sobre todo

Voz 1727 00:51 Calleja y Giuliana Estelle porque el problema de la vivienda vuelve a ser efectivamente problema en España porque estamos ante un problema muy serio ha liderado durante mucho tiempo un una oposición una oposición social a esa realidad muy digna como señalaba Giuliana pero el problema no se ha acabado problemas y ahí lo que hace esto es darle argumentos a quienes ningunean Un problema de la envergadura que tiene la vivienda en nuestro país en fin un error enorme lamenta y cada vez que ocurre pues hay que decirlo ocho cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 4 03:12 con Pepa Bueno

Voz 1727 03:17 a partir de las nueve y cuarto empieza el pleno del Parlament de Cataluña donde iremos en directo analizaremos las consecuencias políticas que tiene la decisión de Esquerra de sumarse a Jones per Cataluña hay a la CUP boicotear la designación autonómica como senador de Miquel Iceta pero ahora nos detenemos en la perspectiva estrictamente legal constitucional jurídica de de lo que va a pasar hoy en el Parlament que es la primera vez que ocurre que el resto de grupos boicotea la decisión de un grupo parlamentario de quién deba ser o no su senador por designación territorial Javier Pérez Royo buenos días

Voz 9 03:56 hola buenos días catedrático de Derecho constituye

Voz 1727 03:58 Donald por en la Universidad de Sevilla es constitucional lo que ocurrió en el Parlament si finalmente como todo parece indicar se impide que Iceta sea senador

Voz 9 04:10 en mi opinión no en mi opinión es manifiestamente anticonstitucional en la Constitución se contemplaba que los senadores autonómicos es decir que son designados por los parlamentos de las comunidades autónomas lo tienen que hacer con un criterios de representación proporcional por lo tanto tiene que estar representados presión del pluralismo político que a ella en la Cámara los distintos grupos parlamentarios sólo grupos parlamentarios los que eligen quién va a ser su representante quién va a ser el senador que representa ese grupos parlamentarios la elección del grupo la cámara lo que hace certificar certificar la cámara no elige la Cámara simplemente certifica que el grupo parlamentario a esa propuesta que cuesta dar el visto bueno obligatoriamente es un acto debido a un acto reglado a cámara no tiene posibilidad de de de alterar la manifestación de voluntad

Voz 1727 05:14 no sé que cuando decimos sí sí cuando decimos que los grupos votan en realidad lo que están haciendo un trabajo de notario votan

Voz 9 05:21 claro que siendo Rey cuando Acciona lo mismo que hace el Rey cuando hay que tiene que sancionar las pero no puede no sancionarle pues la Cámara la el Parlamento autonómico tiene que certificar que el Grupo Parlamentario ha propuesto a personas como senador y entonces tiene que certificar pero tiene que hacerlo en una votación te mayoría junto de la Cámara pero es una certificación de la misma manera ocurre por ejemplo los blogs estatutos del ciento cincuenta y uno una vez que han sido aprobados en referéndum por los ciudadanos de la comunidad autónoma a la que va dirigida al Estatuto el estatuto tiene que volver al Congreso de los Diputados ya al Senado el pleno del Congreso de la zona del diputado Senado haciendo un voto de ratificación pero no pueden modificar ni un punto en en la Comas la manifestación de voluntad haber cuerpo electoral al ratificar el Estatuto pero después como es una ley orgánica formalmente una ley orgánica el sello de ley orgánica se lo tienen que poner el Congreso de los Diputados el Senado pues esto es exactamente lo mismo la decisión es del grupo parlamentario pero el sello es de la cama porque es son red senadores que provienen del Parlamento de la comunidad autónoma pero lo que están para mí es su sello exclusivamente

Voz 1727 06:39 ya no pueden hacer absolutamente nada

Voz 9 06:41 más por lo tanto lo que están haciendo es algo que choca artículo sesenta y nueve de la Constitución choca con el principio el pluralismo político que aparece en el artículo uno de la Constitución choca con la interpretación de la convención constitucional con base en la cual se han se han designado todos los parlamentos de todos los comunidades autónomas desde el año mil novecientos ochenta sin excepción si esto es una barbaridad lo que pienso es que esto se puede arreglar muy fácilmente yo creo que esto los letrados parece que lo letrado el Parlament de Cataluña están tan expresados

Voz 10 07:16 ya que realmente el propio todo me he tomado yo ya el propio el propio Mike

Voz 1727 07:22 el Iceta anuncia un recurso al Tribunal Constitucional cuántos años puede tardar en pronunciarse el Constitucional

Voz 9 07:28 no yo creo que este tribunal Tribunal resolver estos días en días porque como ya que muy próxima a un contencioso electoral porque se trata de la de la Tierra inicial formación del Senado inmediatamente después de la celebración de las elecciones y por lo tanto es el momento inicial y en consecuencia yo creo que Ana lógicamente se puede aplicar plazos del contencioso electoral como es un asunto muy sencillo en el que no hay que hacer practican de prueba ninguna ni nada realmente con darle audiencia a las partes en un plazo de dos días y en tres días solucionarlo esto cinco días el tribunal constitucional tendría podría resolverlo perfectamente de tal manera que no alterara el funcionamiento se acaba

Voz 1727 08:09 ojo a esto me porque esto sí que cambia completamente el panorama

Voz 9 08:13 bueno hacer perfectamente el Tribunal Constitucional tiene autoridad para hacer

Voz 1727 08:16 una vez que se presenta el recurso es decir una vez que el PSC Miquel Iceta presenta el recurso ante el Constitucional quién toma la iniciativa de decir se produce una convocatoria de urgencia o más o menos eso no

Voz 9 08:27 eso eso que hacer el presidente del Tribunal Constitucional presidente del tribunal profesional lo que fue los miembros del Tribunal pero en el recurso de amparo se puede por parte del Grupo Parlamentario Socialista sólo puede presentar tanto Miquel Iceta como grupo parlamentario socialista solicitar que hagan lógicamente se aplique la normalidad propia del contencioso electoral porque esto es prácticamente un contencioso electoral esto no es un recurso de amparo clásico no y en consecuencia para impedir que se impida el normal danos mal constitución del con del Senado la el comienzo de la legislatura etc y como el asunto es un asunto simplismo su tono exige práctica de prueba ninguna

Voz 10 09:09 pero estos son los argumentos una función

Voz 9 09:12 puramente de interpretación jurídica pues yo creo que esto podría y el Tribunal Constitucional dentro de sus competencias perfectamente decidir que esto se resuelve de

Voz 1727 09:22 sí José Calleja la cuestión se vio entonces es rollo espera que que no se Pérez Royo Javier Pérez Royo te pregunta José Marí Callejas entonces Iceta puede acabar siendo preciso

Voz 9 09:31 el Senado perfectamente perfectamente yo si fuera Iceta ahí el Grupo Parlamentario Socialista plantearía plantearía inmediatamente que hubiera que hubiera por parte del presidente se decidiera Ana lógicamente aplicar los plazos de los contenciosos electorales que él lo propio en un asunto como este esto no es un asunto una flor curso Amparo normal y corriente este es un asunto que afecta al proceso de

Voz 10 09:59 y en cuestión de días en el momento inicial de la legislaturas en cuestión de días

Voz 9 10:03 el no sólo en tres días por parte del Tribunal Constitucional de los recursos Amaro

Voz 1727 10:08 o sea que esto no es estrictamente perdón si Esther Palomera buenos días esto no es estrictamente un contencioso electoral

Voz 9 10:14 ya ya lo he dicho que no es un contencioso digo que se aplican a lógicamente porque es lo más próximo que se puede y además entrar dentro de lo más razonable de una razón y esto lo puede hacer perfectamente ocho soy una especie de Inter distinto lo que sería un Inter discreto mire usted esto es una barbaridad ahí estoy yo te tiene que te pone el pie en pared a mí esto no se puede tolerar

Voz 10 10:35 porque si está tanto a la composición de la cara

Voz 9 10:38 para en el momento inicial se deja al grupo parlamentario socialista signos se represento

Voz 10 10:43 sin esa representación es que habré es que habría Javier

Voz 1727 10:45 Pérez Royo una puerta peligrosísima lo que lo que va a ocurrir hoy si una mayoría parlamentaria puede tumbar al candidato a senador que proponen uno de los grupos se abre la puerta a que a partir de ahora ya todos los senadores por designación autonómica sean sólo los que quiere la mayoría década parlamento regional ignorando a los grupos a los grupos minoritarios por ejemplo

Voz 9 11:06 claro altera altera el siglo se ustedes piden usted no Liz no no deciden quién ser su representante sino que la mayoría decidirá quién de manera que hagan ustedes propuesta para que yo acepte eso es intolerable porque el pluralismo político es eso es a mí no me gusta este candidato pues mire usted es que precisamente de su de tratas de que usted no les guste porque es que de otro partido político del otro grupo parlamentario y en eso consiste el pluralismo político que estén representadas distintas opciones Hessel valor superior del ordenamiento jurídico que aparece en el artículo uno de la Constitución entonces esto se vulnera de una manera brutal y esto es un disparate un disparate monumental vamos

Voz 10 11:43 no existe un momento cedente verdad que existe un potencial debería corregir

Voz 1727 11:48 no existe ningún antecedente verdad ningún antecedente de algo parecido

Voz 9 11:52 no hubo hubo con con las una en Valencia en las Cortes Valencianas lo hicieron aún más a unas secretaria Estado del partido cuyo nombre no recuerdo ahora médico le hicieron un examen me hicieron un examen cosa que tampoco se ha hecho nunca no pero pero esto no se ha hecho lo que sí ha hecho lo que se pretende hacer con esto no ha hecho nunca y además hay una fosas del principio de igualdad exige no solamente a los jueces cuando los jueces cambian de criterio sobre asuntos sustancialmente idénticos tienen que motivarlo de una manera objetiva y razonable entonces esto es un poder público parlamentos un poder público yo usted actúa o de una manera en casos absolutamente idéntico de una misma manera desde el año mil novecientos ochenta y ahora mi pocos cambios de criterio porque razón detrás de usted que motivarlo y que justifica

Voz 10 12:45 a saber cuál es la justificación Javier Pérez Royo de lazos digitación la justificación está políticamente no

Voz 1727 12:53 si la justificación ha dado esta mañana bueno que hemos puesto esta mañana ahí que dio ayer Quim Torra es esa de hemos acabado con con Miquel Iceta Javier Pérez Royo catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla yo le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros y nos haya abierto allí una vía que no sabemos si finalmente va a llevar algún sitio pero que podrían no convertir en irreversible lo que va a pasar hoy en el Parlament de Cataluña gracias buenos días

Voz 9 13:21 bueno buenos días un abrazo

