Voz 1 00:00 formar personas que luego han demostrado una innegable capacidad de liderazgo público la cuestión que se plantea es decir cuando estas personas abandonan el movimiento social quién queda al frente es decir está claro que en estos momentos al frente de esta plataforma antidesahucios no está no es tan personas con la misma capacidad de liderazgo que hace cuatro años porque personas con capacidad de liderazgo

Voz 2 00:26 no cometen esta tropelía no

Voz 3 00:30 muy probablemente no nueva cometen porque hay que ser un poco tonto en términos políticos hombres pues ya enlazando con esto estaría toda la actividad física es decir se han disparado contra sí mismos pero sobre todo por lo tanto la pregunta es quién está al frente de bueno pero sobre todo añeja pero sobre todo

Voz 1727 00:50 Calleja y Giuliana Estel porque el problema de la vivienda vuelve a ser efectivamente problema en España porque estamos ante un problema muy serio ha liderado durante mucho tiempo un una oposición una oposición social a esa realidad muy digna como señalaba Giuliana pero el problema no se ha acabado problemas y hay lo que hace esto es darle argumentos a quienes ningunean Un problema de la envergadura que tiene la vivienda en nuestro país en fin un error enorme lamentable y cada vez que ocurre pues hay que decirlo ocho cuarenta y cuatro siete y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 4 01:27 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido doce mil cuatrocientos ochenta y dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veintiocho hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión disfruta del día el muerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 5 01:59 en emoción Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 02:07 a partir de las nueve y cuarto empieza el pleno del Parlamento de Cataluña donde iremos en directo analizaremos las consecuencias políticas que tiene la decisión de Esquerra de sumarse a Jones per Catalunya hay a la CUP boicotear la designación autonómica como senador de Miquel Iceta pero ahora nos detenemos en la perspectiva estrictamente legal constitucional jurídica de de lo que va a pasar hoy en el Parlament que es la primera vez que ocurre que el resto de grupos boicotea la decisión de un grupo parlamentario de quién deba ser o no su senador por designación territorial Javier Pérez Royo buenos días hola buenos días catedrático de Derecho Constitucional por en la Universidad de Sevilla es constitucional lo que va a ocurrir hoy en el Parlament si finalmente como todo parece indicar se impide que Iceta sea senador

Voz 6 03:01 en mi opinión no en mi opinión es manifiestamente anticonstitucional en la Constitución se contempla que los senadores autonómicos es decir que son designados por los parlamentos de las comunidades autónomas lo tienen que hacer con un criterios de representación proporcional con lo pactado tiene que estar representados siendo el pluralismo político que hay en los distintos grupos parlamentarios los grupos parlamentarios los que eligen quién va a ser su representante quién va a ser el senador que representa ese grupo parlamentarias la elección del grupo la cámara lo que hace certificar certificar la cámara no elige la Cámara simplemente certifica que el grupo parlamentario a esa propuesta y que esa propuesta dar el visto bueno obligatoriamente es un acto debido es un acto reglado a cámara no tiene posibilidad de de de alterar la manifestación de voluntad

Voz 1727 04:05 no sé que cuando decimos una sí sí cuando decimos que los grupos votan en realidad lo que están haciendo un trabajo de notario votan

Voz 6 04:11 claro Rey cuando a lo mismo que hace el Rey cuando hay que tiene que sancionar pero no puede no sanciona la pues la cámara el Parlamento autonómico tiene que certificar que el Grupo Parlamentario ha propuesto tal persona como senador y entonces tiene que certificar porque tiene que hacerlo en una votación de mayoría de la Cámara pero es una certificación de la misma manera como por ejemplo los estatutos del ciento cincuenta y uno una vez que han sido aprobados en referéndum por los ciudadanos de la comunidad autónoma a la que va dirigida al Estatuto el estatuto tiene que volver al Congreso de los Diputados y al Senado el pleno del Congreso de los zona del Conde diputado el Senado haciendo un voto de ratificación pero no pueden modificar ni un punto en en la Comas la manifestación de voluntad sirva del cuerpo electoral al ratificar el Estatuto pero después como es una ley orgánica formalmente una ley orgánica en sello de ley orgánica que poner el Congreso de los Diputados y el Senado pues esto es exactamente lo mismo la decisión es del grupo parlamentario pero el sello es de la cama porque es son senadores que provienen del Parlamento de la comunidad autónoma pero lo que están para mí su sello exclusivamente

Voz 1727 05:29 ya no pueden hacer absolutamente nada

Voz 6 05:32 más por lo tanto lo que están haciendo es algo que choca de artículos sesenta y nueve de la Constitución choca con el principio el pluralismo político que aparece en el artículo uno de la Constitución choca con la interpretación la convención constitucional con base en la cual se han se han designado todos los parlamentos de todos los comunidades autónomas desde el año mil novecientos ochenta sin excepción Sir esto es una barbaridad lo que pienso es que esto se puede arreglar muy fácilmente yo creo que todos los letrados parece que lo letrado el Parlament de Catalunya están tan estresados

Voz 7 06:07 ya realmente el propio me estado mal de ellos ya el propio el propio Piqué

Voz 1727 06:13 el Iceta anuncia un recurso al Tribunal Constitucional cuántos años puede tardar en pronunciarse el Constitucional

Voz 6 06:19 no yo creo que este tribunal para resolver estos días en días porque como estamos que muy próxima lo que un contencioso electoral porque se trata de la de la Tierra inicial formación del Senado inmediatamente después de la celebración de las elecciones y por lo tanto es el momento inicial y en consecuencia yo creo que Ana lógicamente se puede aplicar plazos del contencioso electoral como es un asunto muy sencillo en el que no hay que hacer practican de prueba ninguna ni nada realmente con darle audiencia a las partes en un plazo de dos días y en tres días solucionarlo esto en cinco días el tribunal constitucional tendría podría resolverlo perfectamente de tal manera que no alterara el funcionamiento se acaban

Voz 1727 07:00 ojo a esto me porque esto sí que cambia completamente el panorama

Voz 6 07:03 puedo hacer perfectamente el Tribunal Constitucional tiene autoridad para hacer

Voz 1727 07:06 una vez que se presenta el recurso es decir una vez que el PSC Miquel Iceta presenta el recurso ante el Constitucional quién toma la iniciativa de decir se produce una convocatoria de urgencia o más o menos eso

Voz 6 07:18 eso eso que hacer el presidente del Tribunal Constitucional presidente del Tribunal Federal los miembros del Tribunal casera pero en el recurso de amparo se puede por parte del Grupo Parlamentario Socialista sólo puede presentar tanto Miquel Iceta como grupo parlamentario socialista solicitar que haga lógicamente se aplique la normalidad propia del contencioso electoral porque esto prácticamente un contencioso electoral esto no es un recurso de amparo clásico no y en consecuencia para impedir que se impida el normal pero el danos mal constitución del con del Senado en la el comienzo de la legislatura etcétera y como el asunto es un asunto simplismo su tono exige práctica de prueba ninguna necesidad que estos son los argumentos una cuestión puramente de interpretación jurídica pues yo creo que esto podría el Tribunal Constitucional dentro de sus competencias perfectamente el decidir que esto se resuelve de esa

Voz 1727 08:12 su José Calleja la cuestión se vio entonces ese rollo espera que que no se Pérez Royo Javier Pérez Royo te pregunta José Marí Callejas entonces Iceta puede acabar siendo

Voz 6 08:21 ante el Senado claro perfectamente perfectamente yo si fuera Iceta a ellos el Grupo Parlamentario Socialista plantearía plantearía inmediatamente que hubiera hubiera por parte del presidente iraní se decidiera Ana lógicamente a aplicar los plazos de los contenciosos electorales que él lo propio en un asunto como este esto no es un asunto una frío curso Amparo normal y corriente este es un asunto que afecta al proceso de cocido

Voz 1727 08:50 yo en cuestión de días en el de la legislatura en cuestión de días

Voz 6 08:53 no sólo entre decía por parte del Tribunal sobre constitucionales los recursos

Voz 1727 08:59 pasaría esto no es estrictamente perdón si Esther Palomera buenos días esto no es estrictamente un contencioso electoral

Voz 6 09:05 ya ya lo he dicho que no es un contencioso digo que se aplican a lógicamente porque es lo más próximo que se puede y además entra dentro de lo más razonable y esto lo puede hacer perfectamente hecho sobre una especie de Inter distrito lo que sería lo hemos visto mire usted yo esto es una barbaridad ahí estoy yo te tiene que poner pie en pared ahora mismo esto no se puede tolerar porque está afectando a la composición de la Cámara en el momento inicial hice deja al grupo parlamentario socialista signos representa

Voz 7 09:33 sin esa representación es que abre es que habría Javier P

Voz 1727 09:36 el rollo una puerta peligrosísima lo que lo que va a ocurrir hoy si una mayoría parlamentaria puede tumbar al candidato a senador que propone uno de los grupos Se abre la puerta a que a partir de ahora ya todos los senadores por designación autonómica sean sólo los que quiere la mayoría de cada parlamento regional ignorando a los grupos a los grupos minoritarios por ejemplo

Voz 6 09:57 claro altera altera es decir no sé ustedes saben ustedes no Liz no no deciden quién ser su representante sino que la mayoría decidirá quién de manera que hagan ustedes propuesta que yo afecte es eso es intolerable porque el pueblo político políticos eso es que a mí no me gusta este candidato pues mire usted es que precisamente de eso se trata de que usted no les guste porque es que de otro partido político a otro grupo parlamentario en eso consiste el pluralismo político que estén representadas distintas opciones El valor superior del ordenamiento jurídico que aparece en el artículo uno de la Constitución entonces esto se vulnera de una manera brutal y entonces esto es un disparate un disparate monumental vamos

Voz 1727 10:34 no existe ningún antecedente verdad no existe

Voz 6 10:36 un alto tribunal debería corregir no existe ningún

Voz 1727 10:39 el antecedente verdad ningún antecedente de algo parecido

Voz 6 10:43 no hubo hubo con con las ligas una en Valencia en las Cortes Valencianas le hicieron algunas de Parla a unas secretaria Estado del partido cuyo nombre no recuerdo ahora médico le hicieron un examen me hicieron un examen post pocos años bueno no pero pero esto no se ha hecho lo que se ha hecho con lo que se pretende hacer esto no ha hecho nunca y además hay una fosa del principio de igualdad exige no solamente a los jueces cuando los jueces cambian de criterio sobre asuntos sustancialmente idénticos tienen que motivarlo de una manera objetiva irrazonable entonces el esto es un poder público parlamentos un poder público y usted actúa o de una manera en casos absolutamente idéntico de una misma manera desde el año mil novecientos ochenta ya era mi poco cambia de criterio porque razón detrás usted que motivarlo que justifica

Voz 7 11:35 a Jaime alcohol cuál es la justificación Javier Pérez Royo la justificación la justificación tiene como está políticamente no

Voz 1727 11:44 es decir la justificación que ha dado esta mañana bueno que hemos puesto esta mañana y que dio ayer Quim Torra es esa de hemos acabado con con Miquel Iceta Javier Pérez Royo catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla yo le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros y nos haya abierto allí una vía que no sabemos si finalmente va a llevar algún sitio pero que podían convertir en irreversible lo que va a pasar hoy en el Parlament de Cataluña gracias buenos días