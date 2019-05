Las noticias de Aragón, 10:02 (16/05/2019)

las víctimas del atentado de la casa cuartel de Zaragoza tras la detención en Francia esta madrugada del que fue su ideólogo el ex jefe militar de la banda terrorista ETA Josu Ternera esta madrugada en el sur de Francia en ese atentado en el de Zaragoza el once de diciembre de ochenta y siete murieron once personas seis de ellos niños y entre ellos el hermano y la sobrina de Pilar Ballarín con la que acabamos de hablar como acaban de escuchar en la SER dice que sea ha tardado mucho en detenerlo sobre cómo ha recibido la noticia

Voz 4

00:37

cuando me han dado la noticia pues bueno ya incluso pues eso estoy nerviosa pues porque cada vez que que tocas este tema no es como como decía antes una muerte que te has muerto las personas no se han muerto los mataron los asesinaron