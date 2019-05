Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:02 (16/05/2019)

el número de fallecidos en accidentes de tráfico en esta provincia se ha incrementado en dos mil diecinueve los primeros cuatro meses y medio de año han muerto más personas que en todo dos mil dieciocho el último accidente tuvo lugar ayer en la XXXI a la altura de Almansa una colisión entre un coche y dos camiones dejó una fallecida es la octava víctima dos personas han muerto en sendos accidentes de moto dos más en vehículos agrícolas y cuatro en turismos la jefa provincial de Tráfico Cruz Hernando ha explicado que cuatro de los ocho accidentes se han producido por distracciones y que dos de los fallecidos no llevaban cinturón de seguridad

Voz 4

01:19

