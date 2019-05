Escucha las noticias de las 10:00 (16/05/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:07 está en marcha el pleno del Parlament que debe decidir si Miquel Iceta es designado no senador en representación de la Cámara autonómica Antonio Martín buenos días buenos días Pepa empezado con algo de retraso pero está en marcha así si no hay cambios por parte de los independentistas a última hora Iceta no va lograr ese respaldo la votación debe tener lugar de un momento a otro vamos al Parlament Soledad Domínguez día

Voz 1909 00:27 hoy en día estamos en la última intervención en este caso de Carlos Carrizo Sade ciudadanos justo antes de que se produzca esa votación que sin duda va a rechazar la designación de Miquel Iceta como senador autonómico los partidos han reiterado sus argumentos de estos días los socialistas dicen que la votación de hoy supone romper puentes los de Esquerra Republicana dicen que no les han dejado otra alternativa Sadín

Voz 2 00:51 Aubry Portas OTAN Carlas entra apuesta para la solución o continua mal bloques Bush tras un tornan tornan tornan Abdullah

Voz 4 01:05 Laguna siguen con sus absoluta en Medina evitarla Esquerra la cara aunque quicio antiinmigración han intentado a las instituciones catalanas sino una a otra zona lo desde el Parlament a la postura de

Voz 0116 01:16 los independentistas ha referido a primera hora la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo quién cree que están poniendo trabas que considera que en todo caso no van a ningún lado

Voz 2 01:24 seguramente va a ser la historia de una gran torpeza política además inútil queda claro para la opinión pública que jamás hemos tenido ninguna connivencia con los independentistas no por cierto es conveniente que presiden Torra no tenga la más mínima duda que con sus resultados electorales no está en condiciones de tumbar como ya hizo a Miquel Iceta no está en esas condiciones ni de lejos

Voz 0116 01:52 más cosas lo adelantado la Ser poco antes de las ocho y media de esta mañana al ex jefe de ETA Josu Ternera ha sido detenido en Francia en una operación conjunta de la Guardia Civil de los servicios de inteligencia de la policía francesa Ternera estaba residiendo en una localidad de los Alpes franceses en la frontera entre ese país Italia y Suiza se encontraba en paradero desconocido desde hace diecisiete años entre los atentados por los que debe responder ante la justicia se encuentra el que tuvo lugar en la casa cuartel de Zaragoza en el año ochenta y siete en el que murieron once personas y por el que fue citado a declarar ya por el Supremo en dos mil dos cita ya a la que no acudió acabamos de preguntarle por sus sensaciones a Pilar Ballarín que perdió su hermano en ese atentado en Zaragoza

Voz 5 02:28 satisfacción ya era ahora son muchos años si no se me pasa sé que esto debería de haber querido más intenso y más o sea me refiero a la búsqueda tarde porque hemos vivido treinta y un años pensando que todavía este tipo estaba pues a sus anchas y entonces pues bueno