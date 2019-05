Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:11 cosas la última obra Miquel Iceta pierde la votación en el Parlamento de Cataluña veremos si en fin uno pone los informativos no sé si coinciden conmigo pero la impresión que quizá no estamos rodeados de gente como decirlo gente muy inteligente ustedes creen que la inteligencia es lo que nos hace más felices estudiamos nos preparamos viajábamos conocemos descubrimos pero lo hacemos por el placer de hacerlo porque finalmente ese conocimiento nos hará más felices manos procurará un mejor futuro no coincide eso lo de la felicidad con el retrato de mentes privilegiadas de personas en algunos casos destinadas a la incomprensión al fracaso al aislamiento

Voz 3 00:52 sí sí pudriendo señor lo estoy es el Ministerio de Educación el Ministerio asegura

Voz 1995 00:57 que hasta el sesenta por ciento de los niños con altas capacidades lo que antes conocíamos como niñas prodigio pueden estar abocados al fracaso escolar y eso que de los más de ocho millones de alumnos que en nuestro país sólo se tienen identificados a poco más de veintisiete mil con esas características una realidad que conoce muy bien Carlos Blanco que es escritor y profesor universitario consciente de serlo desde muy joven a los muy buenos días muy buenos días aticen muy inteligente techo más feliz

Voz 4 01:28 y evidentemente buenos tendríamos que entrar en un debate no que de qué significa intelectual pero se Romero o nueve que el torero

Voz 1995 01:34 la decisión así incierto

Voz 4 01:37 sentido yo me siento enormemente feliz yo creo que me ha hecho feliz porque también es verdad que la capacidad de asociar relacionar ideas de aprender en el fondo también te abre a nuevos mundos no es decir estas continuamente eh estimulando T auto estimulando T recibiendo estímulos también externos eso realmente es lo que me hace feliz es lo que me hace decir quiero seguir viviendo quiero hacer algo quiero crear quiero aportar algo a la sociedad pero reconozco que en muchas ocasiones conlleva pues a veces un cierto aislamiento una vida solitaria en muchas ocasiones porque te puedes sentir e incomunicado la falta de comunicarte con alguien sobretodo en la infancia es cierto que ya conforme creces conforme de Abbas entrando en la vida adulta ya esa incapacidad de comunicarte se atenúa porque ya hay más gente y bueno pues entre nosotros a hablar tienes otras recursos también es otro recursos pero espera que la infancia efectivamente si se sufre frío no sí sí sí desde luego categóricamente la capacidad de conocer de relacionar más hace más feliz bueno pues Texas sobre