Las noticias de Catalunya, 10:02 (16/05/2019)

Voz 3

00:23

has to be canaliza la pueblo aseo Cataluña nos propios Britain's da mostra cara Matisse ya ya sé Municipis Shura Tucson al interior de Lleida Tarragona y que ya también coplas Cano Wayan población Asón una San Ariel actual o en las zonas urbanas suman miles de bits cada año según Sao centrada Estudis demográfico estaba autónoma once comarcas catalanas concentrarán sus problemas dadas Puebla salió son zonas rurales fallidas a la Noguera Urgell la Terra Alta Priorat innumerables podrán reciban ayudas pueblo amén si son capaces de atrinchera Irratia ni inmigración